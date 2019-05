Crece defensa de Sierra de Picachos; todos contra empresa pedrera

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 12/05/2019 02:48 p.m.

MONTERREY.- La Asociación Ecológica Sierra Picachos logró conjuntar a legisladores de todos los partidos políticos en defensa de esa área protegida de más de 75 mil hectáreas que está en peligro ante la empresas pedreras y otros agentes depredadores.

Alfonso Barragán Treviño, presidente de la Asociación, presidió una reunión en la que se informó que el gobierno estatal aceptó extender de 75 mil a 150 mil hectáreas la zona protegida de esa región ubicada a unos 40 kilómetros al nororiente de Monterrey.

Se blinda la sierra y se prohíbe la instalación de cualquier aprovechamiento de bancos minerales, de rocas o de cualquier otro tipo

Alfonso Martínez, que dirige el Observatorio Ciudadano de calidad del aire del área metropolitana de Monterrey, alertó que un millón de especies de flora y fauna silvestre están en peligro de extinción en los próximos años.

"Pozos de agua que abastecen comunidades y especies como ocelote, pumas, gato montés, águila real -hay 80 parejas reproductiva en México-, oso negro, codorniz de Moctezuma, guajolote silvestre y una belleza escénica extraordinaria, corren el riesgo de afectarse', explicó.

"El aire, la flora y la fauna no son negociables, no a la pedrera y si a la extensión del área protegida", expuso a su vez la alcaldesa del municipio de Doctor González, Mayra Abrego, en tanto Cosijopi Montero, de Reforestación Extrema, llamó a no ser un pueblo negligente e irresponsable con las áreas naturales que dan la vida.

La extensión del área protegida es para evitar algún recoveco que impida la instalación de la empresa pedrera que no tiene el uso del suelo", agregó la edil Abrego.

Sierra de Picachos beneficia al menos cinco municipios y unos 200 mil habitantes, además de que sus corrientes de aire limpio van a la zona conurbada regiomontana.

Los políticos que se suman al movimiento defensor de la sierra son del PAN, PRI, Morena, PVEM y organizaciones civiles y ecológicas.

"Está en juego la salud y la vida de los ciudadanos, no es capricho, somos un movimiento social que no se puede frenar. Hoy se suman más políticos que reconocen el derecho de conservar la flora fauna y mantener los ecosistemas que es prioridad", apunta Barragán Treviño.

