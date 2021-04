Crece conflicto interno en Morena Sonora; militantes toman sede del partido

HERMOSILLO.- El conflicto interno que se vive en el interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sonora se ha agravado en los últimos días, al grado de que el grupo de militantes inconformes con la designación de candidaturas mantiene tomadas las instalaciones de este instituto político en Hermosillo.

También lee: Elecciones Sonora: los candidatos compiten ver quién es más "vaquero"

Ante la falta de respuesta de la dirigencia, a cargo de Adolfo Salazar Razo y del comisionado del CEN de Morena nacional en el estado, Jesús Valencia, los integrantes de la Asamblea Estatal Extraordinaria Popular de Morena decidieron bloquear los accesos a las oficinas del partido, ubicadas en el centro de la capital sonorense.

En entrevista con La Silla Rota, Julio Sánchez Pazos, militante y uno de los miembros de esta asamblea detalló que, hasta el momento, estos personajes se niegan a escuchar la preocupación de esta ala de la militancia, inconforme con los "dedazos" para los candidatos a las 72 alcaldías, las 21 diputaciones locales y las otras siete federales.

El militante aseguró que aún no les muestras los resultados de las presuntas encuestas aplicadas como método para la designación de estas personas, entre ellas, familiares directos del candidato a la gubernatura por Morena, PT, PVEM y Panal, Alfonso Durazo, como su hermana por la alcaldía de Bavispe; así como la hija del "superdelegado" Jorge Taddei, quien competirá como diputada local.

"Pensaron que podían decidir, por la mayoría, de forma cupular, y así lo hicieron. El 99 por ciento de las candidaturas corresponde a este tipo de designación, que no tiene nada que ver con las consultas o encuestas y que se dejaron solamente al encargo de los grupos al interior de la dirigencia que desea continuar con el control absoluto del partido", denunció.

Sánchez Pazos recordó que, por esta razón, formaron la Asamblea Estatal Extraordinaria Popular de Morena y en su primera reunión redactaron una minuta, con las peticiones de rectificación de algunas candidaturas, como la de la alcaldía de Hermosillo, donde se eligió a Célida López Cárdenas, quien busca su reelección, por encima de la doctora Reina Castro Longoria, académica y activista.

Sin embargo, la dirigencia de Morena en Sonora y Jesús Valencia, representante del CEN, a cargo de Mario Delgado hicieron caso omiso.

En el momento que se reunieron para la asamblea, el pasado 10 de abril, el líder de Morena en el estado, Adolfo Salazar Razo se comprometió con escucharlos, pero desde entonces no saben nada de él.

Durante estos días de protestas, también se acercó al grupo manifestante uno de los allegados a Alfonso Durazo, Guillermo Noriega, pero no llevó propuestas o soluciones.

Julio Sánchez mencionó que este lunes también se presentó Jesús Valencia, pero repitió el mismo discurso de la elección por medio de encuestas, aunque no llevó los resultados para comprobar sus dichos, algo que han pedido durante todo este tiempo.

"Hoy asistió el enviado del CEN de Morena, Jesús Valencia, con los mismos resultados, de que no iban a mover a nadie, que eran acuerdos por medio de las encuestas, y nosotros le dijimos que no es cierto, que no hubo encuestas y se mantuvo... le dijimos que nos íbamos a mantener los días que fueran necesarios", agregó el militante morenista.

ACUSAN INTIMIDACIOÓN POR PARTE DE ALCALDESA DE HERMOSILLO

Julio Sánchez también acusó a Célida López Cárdenas, alcaldesa con licencia de Hermosillo, de intentar intimidarlos para dejar de respaldar a la profesora de la Universidad de Sonora, Reina Castro, a quien impulsan como la verdadera candidata a la alcaldía.

Esto, porque el pasado domingo, fueron detenidos tres camiones en los que viajaba un grupo de simpatizantes de la doctora viajaba desde Miguel Alemán, una comunidad rural a 68 kilómetros de la mancha urbana, por elementos de la Policía Municipal.

"Estamos seguros, hacemos el señalamiento público que la detención de los camiones fue decisión de la alcaldesa (Célida López), porque venía gente que apoyaba a la doctora Reina Castro Longoria, quien busca la alcaldía de Hermosillo. En una medida desesperada de Célida López, creemos que ella fue la que ordenó que se pararan y se regresaran estos camiones", señaló el integrante de la asamblea.

Sin embargo, estas acciones no detendrán a los inconformes, mientras no se respeten sus derechos como militantes y se dé una solución a quienes han trabajado por años para una candidatura y que fueron desdeñados por familiares y allegados de las personas en las cúpulas del partido.

Julio Sánchez Pazos y los otros 300 miembros de la Asamblea Estatal Extraordinaria de Morena Sonora acusan al dirigente nacional, Mario Delgado y a su enviado, Jesús Valencia, pero también aceptan cierta responsabilidad del candidato Alfonso Durazo.

"La imposición de las candidaturas sabemos que es responsabilidad de Mario Delgado, en confabulación con la dirigencia del partido estatal, con aprobación de Alfonso Durazo. Estamos muy preocupados porque no se ve una voluntad de resolver. Nosotros discutimos en la asamblea y llegamos al acuerdo de que, si se afecta la campaña de Durazo, no es responsabilidad de nosotros, es de ellos", puntualizó.

Julio buscaba la candidatura para la diputación local del distrito 8 en Hermosillo, pero renunció al proceso hace un mes, cuando se percató de la simulación en la designación de estas posiciones.

Los inconformes buscan que el partido corrija sus errores y se den espacios a los militantes reales, a quienes han iniciado con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador; por ello, mantendrán tomadas las instalaciones de Morena, el tiempo que sea necesario.

esc