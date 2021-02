Crean mujeres frente contra violencia para elecciones 2021 en BC

TIJUANA.- Un grupo de mujeres bajacalifornianas, de diversos partidos políticos y organizaciones sociales, se unieron en defensa del género en el próximo proceso electoral.

También lee: AMLO ignora a madre de pescador; le recuerdan saludo a mamá del "Chapo" Guzmán

Se trata del Frente de Mujeres por una Agenda Política con Perspectiva de Género, con el cual pretenden garantizar que las necesidades de este sector de la población sean incluidas en las plataformas político-electorales.

Este Frente de Mujeres se conforma en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo cual –a decir de sus integrantes- le da mayor fuerza a este movimiento unido, cuya misión es corroborar que los candidatos incluyan propuestas en la defensa a niñas y niños.

Los candidatos también tendrán que comprometerse a proponer acciones que erradiquen delitos, como la corrupción de menores, trata de personas, feminicidios, homicidios de mujeres y abusos sexuales.

Foto Cuartoscuro

Este grupo de mujeres unidas también contempla el análisis de temas como seguridad, justicia, economía, desarrollo, salud, bienestar y protección de la familia, entre otros.

Cabe destacar que en la entidad se tiene un padrón electoral de un millón 400 mil mujeres, que serán representadas por alrededor de 27 mujeres desde distintas trincheras, mismas que estarán garantizando una vida libre de violencia, así como creando condiciones sociales óptimas para el desarrollo de un ambiente sano.

Quienes firmaron por parte del PRI son la ex alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes González, la ex diputada federal, Mayra Robles Aguirre, la ex diputada local, Miriam Ayón Castro, la ex regidora Martha Rubio Ponce, la ex regidora Rosa Aurora Martínez Herrera, la secretaria del Comité Directivo Estatal, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, la ex diputada federal, Franciscana Krauss Velarde.

La regidora Edna Mireya Pérez Corona, la ex diputada federal Virginia Martínez, la ex regidora Adriana Lencionni Ramonetti, la ex regidora Guillermina Calvo Romero, la ex regidora Frikzia Ibeth Flores Martínez, la ex regidora Julieta Aguilera Castro.

Además de la secretaria general del Comité Directivo Municipal en Tijuana, Dulce Janeth Valdez Valerio, la ex delegada municipal Adriana Padilla Mendoza, la ex candidata a diputada Ana Erika Santana y la ex dirigente de Mujeres, Yadira Ojeda.

Por parte del PAN: la senadora Gina Cruz Blackledge, la ex diputada local Rosalba López Regalado, la ex diputada federal María Luisa Sánchez Meza, la ex diputada Lizbeth Mata Lozano, la ex regidora Claudia Ramos Hernández, la ex regidora Claudia Ramírez Quintero, la diputada local Eva María Vázquez y la ex legisladora de Baja California, Gloria Loza, la ex regidora, Elvia Rangel, las regidoras Ivonne Patrón y Brenda Valenzuela.

Del PRD: Alicia Cervantes, Secretaria General del CDE y Patricia Villanueva, secretaria de Asuntos de Gobierno.

De MC está Esperanza Rodríguez Gonzales, titular de Mujeres en Movimiento, y de organismos civiles, Liliana Sevilla, ex titular del Instituto Municipal para la Mujer en Tijuana.