Crean escuela sobre ruedas para niños migrantes en Tijuana

Decenas de niños migrantes se aglutinan en un autobús, sentados en dos filas ordenadas, miran por encima de los cuadernos en los escritorios donde antes había asientos para pasajeros. En los compartimentos de equipaje, hay utensilios, como letras de colores y pinturas de acuarela.

En Tijuana, a unos pasos de San Diego, en un sucio estacionamiento al lado de un refugio para migrantes, un autobús ofrece una rara oportunidad de escuela a niños mexicanos y centroamericanos.

Para la mayoría de las varias docenas que han pasado por el programa desde que comenzó a mediados de julio, la educación era un sueño distante en las semanas o meses transcurridos desde que sus padres decidieron dirigirse al norte para buscar refugio o una vida mejor.

Estefanía Rebellón, directora del programa llamado 'Yes We Can' ("Sí, podemos"), dijo que ofrece educación bilingüe especializada para niños que tienden a un bajo nivel de alfabetización y luchan con sus habilidades sociales.

El autobús de Rebellón solía tener una capacidad para 55 personas, pero sin los avejentados interiores ahora puede acomodar a 80 niños.

El autobús ha dado la bienvenida a 37 estudiantes de cinco a 12 años de edad y acogerá a otros 20 niños en las próximas semanas. 'Yes We Can' también lanzará un programa para adolescentes en tiendas de campaña, dijo Rebellón.

Los tres profesores, acreditados en México, tienen experiencia trabajando con niños desplazados en América Latina.

El origen del proyecto

Este proyecto tiene como finalidad ayudar a los hijos de los migrantes atorados en la frontera de Tijuana-San Diego.

Estefania Rebellon, ex refugiada y actriz, recaudó suficiente dinero para transformar un autobús en un aula móvil y brindar educación bilingüe a los niños de las caravanas migrantes atrapadas en Tijuana.

"Los niños migrantes tienen derecho a la educación y un espacio seguro donde pueden ser niños, mientras sus padres esperan el procesamiento de su solicitud de asilo", es el objetivo del programa.

Rebellon llegó a los Estados Unidos a los 10 años en calidad de refugiada colombiana. Al comprender de primera mano el sufrimiento de los niños migrantes, decidió no quedarse al margen mientras los niños sufren y pasó a la acción, liderando este esfuerzo para brindar alivio a los menores.

Y cuando vio grandes grupos de migrantes centroamericanos llegando a Tijuana, a finales del año pasado, puso en marcha un programa escolar para niños en tiendas de campaña en un refugio.

"Esto es muy personal y, a la luz de lo que estamos viendo y aprendiendo, es importante mostrar que las personas en Estados Unidos tienen compasión y darán un paso adelante cuando otros les den la espalda a quienes buscan refugio", dice Rebellion.

Si el programa puede asegurar suficientes fondos, Rebellón dijo que le gustaría expandir el programa a Ciudad Juárez y Mexicali, otras ciudades fronterizas con un aumento en la población de migrantes.

La actriz es conocida por On The Other Side y Thieves Row (2016), además de que se anunció recientemente como la protagonista de The Fallen Empire, donde protagonizará a Lara Croft.

Según su página de IMDB, su padre, Carlos Rebellon, era profesor de derecho universitario, hasta que amenazado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia decidió refugiarse en Estados Unidos.