Crean bloque opositor para derrotar a Bonilla y a Morena en BC

@Jaime_BonillaV ¡El Puerco eres tú!



Jamás has reportado utilidades en alguna empresa que hayas creado. A los trabajadores les pagas en efectivo, no pagas IMSS ni INFONAVIT y has evadido al fisco durante décadas ¿Quieres más?@julioastillero @TaniaGuerri @AnaLorena @lopezdoriga