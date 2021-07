Covid-19 mata a 31 personas en Nuevo León que ya contaban con vacuna

MONTERREY.- En Nuevo León tras el repunte del covid han muerto 31 personas que ya estaban vacunadas contra el virus.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en la entidad informó que todas esas personas tenían las dos o al menos una dosis aplicada de la vacuna.

El funcionario abundó sobre los decesos, de los cuales, dijo, 25 de ellos contaban con al menos una dosis y 6 casos más tenían la inoculación completa contra la covid.

Recordó que las vacunas han mostrado protección contra variantes del virus, pero no protege al 100 por ciento para evitar contagio.

La protección es para que no tengan situaciones graves, por eso hay que seguir cuidándose.

Además de los 31 decesos de la totalidad de pacientes contagiados que fueron vacunados, 908 casos tenían una sola dosis y 583 las dos.

Ahora se han invertido los papeles y el titular de Salud solicitó a los adultos mayores cuidar a los jóvenes que no están vacunados porque son el sector más vulnerable.

En el reporte del día, la Secretaría de Salud informó de 995 nuevos casos en las últimas 24 horas, con 13 fallecimientos para un acumulado de 11 mil 289 en lo que va de la pandemia.

El número de camas ocupadas registra 933 pacientes, de los cuales 211 ocupan ventilación mecánica.

La ocupación hospitalaria es del 60 por ciento y de los pacientes hospitalizados 13, son menores de edad, 8 mayores de 10 años y 5 menores de esa edad.

"Alcanzamos un número de personas intubadas que no habíamos registrado desde marzo de este año. Es importante que, todas y todos, pongamos de nuestra parte para lograr salir adelante de esta adversidad. Les pido su ayuda para seguir cuidándonos. No salir si no es necesario; y, si salen hay que tomar las medidas pertinentes. Recuerden que la vacuna no nos hace inmunes. Pasen la voz, es urgente cuidarnos", dijo a su vez el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

El próximo jueves las autoridades deberán tomar una decisión acerca de nuevas medidas o si se reducen las actividades económicas nuevamente.

rst