Costureras de Macuspana explotan contra AMLO por cortes de CFE +Video

Las costureras protestan porque en plena pandemia, la CFE no ha dejado cortar la luz en hogares y pequeñas empresas de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Un grupo de mujeres costureras, iracundas por “el constante atropello” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se declararon en “resistencia civil” contra esa empresa y advirtieron a su paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que “correrá sangre” si les vuelven a cortar el suministro de energía.

También lee: Por repartir pollos, diputado federal es arrestado en Tabasco

En plena pandemia, la CFE no ha dejado de realizar la suspensión del servicio en hogares de Tabasco, donde cerca de 400 mil usuarios se mantienen en huelga de pagos en protesta por las altas tarifas, y que decidieron no pagar desde hace 25 años, cuando fueron convocados por el entonces “líder moral” perredista, hoy morenista y Presidente de México.

A través de un video, dirigido a López Obrador, las costurares de la cooperativa “Exótica Textiles”, del municipio de Macuspana, relatan que cuando estaban más urgidas de laborar para cumplir un contrato de elaboración de cubrebocas, llegó personal de la CFE a quitarles los cables de conexión.

Cansadas y enojadas por esa medida, recordaron que han enviado cartas al político tabasqueño e, incluso, en una ocasión lo abordaron en el aeropuerto y les prometió que se reuniría con ellas, pero les pidió paciencia. Pero “lleva dos años en el gobierno, no vemos nada, no vemos claro, no nos quiere ayudar”.

Se ve q a @lopezobrador_ no le importa en lo más mínimo el esfuerzo q hace la clase trabajadora para salir adelante,los quiere pobres,q dependan @gobfed para tener el sartén por el mango como coloquialmente se dice. Ellas mujeres indígenas de Exótica Textiles #Macuspana #Tabasco pic.twitter.com/7o5pyykQol — VanGelsinger (@VanGelsinger) May 26, 2020

Igual, afirmaron, pasa lo mismo con las autoridades locales, que en esta pandemia no les han llegado a ofrecer o dar apoyo. “Las costureras nos rascamos como podemos. Tenemos un contrato para fabricar cubrebocas y muy fácil la Comisión dice vayan a desmantelarles la luz”.

--No se vale, si no tenemos para comer, por qué nos van a quitar lo poquito que tenemos-, expresa Alicia Jiménez, dirigente del grupo de cooperativistas en la videograbación efectuada afuera de la maquiladora, ubicada en el ejido José López Portillo, Macuspana.

E insisten que “no se vale” que el tabasqueño guarde silencio ante los problemas que enfrentan en Macuspana, y advirtieron que si vuelve personal de la CFE a desmantelar las instalación eléctrica puede pasar una desgracia. “No olvide este mensaje, usted (AMLO) es el responsable de lo que pase.

A la CFE ya se lo advirtieron cuando les suspendieron el servicio, que si regresaban “aquí va a correr sangre” y le recordaron al presidente que él era el que les pedía que se declararan en “resistencia civil”, apoyaba y avalaba esa medida ciudadana, pero “hoy que es gobierno, en vez que ayude a la gente”, les manda a castigar.



Este grupo de mujeres, durante años luchó y exigió apoyos para instalar la planta maquiladora, incluso realizaron una protesta frente al entonces gobernador Arturo Nuñez, que les mandó a desalojar y detener con la policía.