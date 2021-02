Coronavirus es consecuencia de los abortos y la homosexualidad: Obispo

“Fíjense qué interesante, negros y blancos, ateos y con fe, pobres y ricos todos estamos igualitos, se está detenido la humanidad, queramos o no queramos, tengas dinero o no tengas dinero, es interesante como un microscópico virus viene a decirle a la humanidad ¡ey! eres frágil, eres vulnerable, ni tu dinero ni tu poder ni tu éxito te van ayudar, ¡date cuenta quién eres! No juegues a ser Dios”, mencionó.