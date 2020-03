Coronavirus es consecuencia de los abortos y la homosexualidad: Obispo

Ramón Castro Castro, Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, aprovechó la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 para colocar su agenda y aseguró que este virus "es un grito de Dios a la humanidad, ante desorden social, el aborto, la violencia, la corrupción, la eutanasia y la homosexualidad", lo anterior ocurrió durante la homilía en la que anunció que, a partir de este lunes, se suspenden las misas con población como medida preventiva.

Castro Castro dirigió su sermón en la Catedral de Cuernavaca para concientizar a los feligreses sobre esta crisis sanitaria que no distingue color, ni clase social.

"Fíjense qué interesante, negros y blancos, ateos y con fe, pobres y ricos todos estamos igualitos, se está detenido la humanidad, queramos o no queramos, tengas dinero o no tengas dinero, es interesante como un microscópico virus viene a decirle a la humanidad ¡ey! eres frágil, eres vulnerable, ni tu dinero ni tu poder ni tu éxito te van ayudar, ¡date cuenta quién eres! No juegues a ser Dios", mencionó.

Y continuó , "la humanidad ha querido jugar a ser Dios y a determinar quién vive, fíjense en el año 2019, 50 millones de abortos en el mundo y el ser humano a gusto y proclamando su seudo libertad, esos son hijos de dios y los hemos asesinado y el ser humano como si nada."

Y agregó: "La corrupción, la violencia, los robos y nos vamos acostumbrando a esto, la eutanasia: ya me cansé de sufrir que me maten o los niños que están muy graves, los papás en Holanda y Bélgica pueden decidir que los maten.... Que se esperen los niños a ver qué género quieren ser, que uno niño decida que quiere ser niña y una niña decida que quiere ser niño , ¡Ah caray!".

"Hijos, Dios nos está hablando, está gritando, estemos atentos".

El obispo pidió a los feligreses a tomar conciencia debido a que "esto (covid-19) no es un juego, no es un invento, muchos dicen que es un invento de Rusia; invento o no, ayer murieron 800 personas en Italia y 400 personas en España y en la marcha del 8 de marzo, decían los políticos españoles ´es más importante la libertad de la mujer que el coronavirus´, y ándale chiquito, para que se te quite".

Finamente, recordó que se suspenderán las misas con la participación del pueblo hasta que pase la fase crítica del coronavirus.

Condenan discursos discriminatorios

Por su parte, integrantes de la comunidad LGBTTTI, condenaron las declaraciones del Obispo Ramón Castro Castro y consideraron se trata de un mensaje discriminatorio.

"Con ese mensaje incita a la discriminación y a la violencia hacia las personas LGBTTTI y hacia las compañeras feministas, es lamentable que los jerarcas religiosos se aprovechen de la situación actual del país y del estado de Morelos, para diseminar y promover discursos de odio en contra de ciertos grupos de la sociedad", expresó Israel Dirzo, activista y vocero de la comunidad LGBTTTI , durante un pronunciamiento realizado en el Memorial de Víctimas, instalado en Palacio de Gobierno.

"Es importante mencionar que el discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, hacer frente al discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión, ni prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso se convierta en algo más peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia, incluso crímenes por homo, lesbo, bi , transfobia".

Destacaron que en estos momento de crisis donde se requiere "reflexión y de unidad", declaraciones como las que hizo el Obispo "solo abonan a la desinformación, al pánico colectivo, a la psicosis social y a generar un ambiente de incertidumbre y violencia".

Por ello, lanzaron un llamado dirigido al jerarca de la Iglesia Católica: "Exhortamos al Obispo Ramón Castro Castro a no usar el púlpito para incitar al odio, a la violencia, es lamentable que estos momentos que nos enfrentamos a una contingencia mundial, en lugar de llamar a la unidad y a la solidaridad desde el púlpito, líderes religiosos lo usen para crear un ambiente de violencia".

Y pidieron al Gobierno del Estado que haga lo mismo, se dirija al Obispo, para frenar ese tipo de declaraciones que socavan la cohesión social y los derechos humanos de las personas.

Anunciaron que iniciarán un proceso legal en contra del Castro Castro, "como diversidad sexual vamos a interponer las quejas necesarias, antes las instancias correspondientes por las declaraciones del Obispo Ramón CastroCastro".