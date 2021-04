Convocan a protestas en Mérida por feminicidio de María, hallada en una bolsa

María May es la cuarta víctima de feminicidio en Yucatán, su cuerpo fue hallado en una bolsa abandonada en un parque; su hermana convoca a exigir justicia. Foto Especial

MÉRIDA.- María May es la cuarta víctima de feminicidio en Yucatán, su cuerpo fue hallado el viernes 16 de abril en una bolsa abandonada en un parque del fraccionamiento La Joya Paseos de Opichén. Su hermana Edith May Che convoca a sumarse a las movilizaciones para exigir justicia.

La primera movilización se realizará este viernes a las cinco de la tarde en la hacienda de Itzincab en el municipio de Umán y el sábado a las dos de la tarde en la plaza principal del centro de Mérida.

Las primeras indagatorias señalaron que la última vez que se le vio a la joven de 20 años, fue cuando salió de su turno en una gasolinera. Ella vivía cerca de la zona donde fue encontrado su cuerpo.

Su hermana la describe como una persona dulce, amable y muy gentil, es por esto que exhorta a quienes la conocían a sumarse al reclamo de justicia.

De hecho, enfatiza que no fue la Fiscalía General del Estado (FGE), quien les informó su muerte: "Fuimos para ver si no era ella y seguirla buscando, no fuimos con la intención de encontrarla", acotó.

Además, hasta el momento la FGE no ha informado si el Servicio Médico Forense (Semefo) determinó la causa de la muerte, por lo que el caso de María seguirá tratándose del cuarto feminicidio del 2021 y el protocolo de actuación ministerial, pericial y policial en el delito de feminicidio continúa activo.

LAS VÍCTIMAS

En febrero, María Pilar fue asesinada por su pareja en Santa María Chuburná. En marzo murió por violencia intrafamiliar Paula, su pareja la golpeó hasta mandarla al hospital y el 9 de abril Ena Canul fue encontrada sin vida en una casa muestra en Umán.

En el caso de María Pilar el feminicida ya fue vinculado a proceso, en el de Ena ya se determinó la legal detención y este jueves se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

Asimismo, este miércoles se reportó un presunto intento de feminicidio, una mujer se debate entre la vida y la muerte, debido a que fue herida de muerte por su pareja, quien después se suicidó para no enfrentar la justicia. Sin embargo, la FGE aseguró no tener conocimiento del caso.

esc