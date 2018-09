Contra sus principios, alcaldes de Morena colocan parientes en su gobierno

MARÍA MONTIJO/CORRESPONSAL 25/09/2018 09:34 p.m.

Los ideales que abandera el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre no permitir nepotismo en su mandato, parecen no haber sido comprendidos por algunos gobiernos municipales de Morena en Sonora.

Con apenas una semana de haber tomado protesta los presidentes municipales, se conoce que al menos tres ayuntamientos, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado, han incluido en sus gabinetes a familiares o personas con relaciones cercanas a los ediles.

Este viernes 21 y sábado 22 de septiembre, López Obrador visitó cinco ciudades de Sonora como parte de su agenda política conciliatoria con los gobernantes de cualquier partido; estas fueron: Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, San Luis Río Colorado y Nogales.

El pasado 1 de julio habitantes de Guaymas prefirieron en las urnas a Sara Valles Dessens como la alcaldesa de este puerto sonorense, misma que está en el ojo del huracán por colocar como Tesorero a su cuñado Santiago Luna García.

Este acto desencadenó una serie de críticas ciudadanas, señalamientos políticos y un sinfín de comentario negativos contra la virtual presidenta municipal de Guaymas, que ya había ocupado este cargo en 1997.

Ante este contexto, Sara Valle Dessens aseveró que no existe ilegalidad alguna en el nombramiento de su cuñado como Tesorero del Municipio de Guaymas, mucho menos conflicto de interés.

"No existe ilegalidad y si la hay que se abran los cauces correspondientes. No hay conflicto de interés. Santiago Luna tiene su propio perfil. Pido el voto de confianza y creo que lo tengo", expuso en un medio de comunicación local.

La alcaldesa de Guaymas hizo hincapié que "contratará a quien tenga que contratar, independientemente de los apellidos".

"Voy a contratar a quien tenga el perfil independientemente de los apellidos. Si tiene el perfil va para el Ayuntamiento, si así lo autoriza el Cabildo", recalcó.

Valle Dessens justificó que no realizó ningún acto de nepotismo, toda vez que Santiago Luna García no es su pariente consanguíneo.

"Sí, claro, es mi cuñado, está casado con una hermana mía. Él tiene una carrera política propia, yo hice una propuesta que está avalada por el Cabildo. No es mi pariente consanguíneo. Por eso yo estoy diciendo que me den el voto de confianza", detalló.

Además, la alcaldesa negó que el nombramiento de su cuñado tenga algo de malo y culpó al PRI y al ex presidente municipal de Guaymas, Lorenzo de Cima, de estar detrás de una campaña de desprestigio hacia su persona.

Andrés Manuel López Obrador recalcó en Guaymas que no se debe permitir ni aceptar familiares dentro de los gobiernos "pues los gobiernos no son el DIF, no es el gobierno de la familia".

Insistió que se busquen otras opciones para los familiares de los nuevos servidores públicos, excluyendo que no se metan a gobiernos municipales, estatales ni al federal.

Y por último añadió que es respetuoso de las decisiones que tomen los gobernantes, pero recomendó que no haya influyentismo, amiguismo y/o nepotismo "ninguna de esas lacras".

Sin embargo, el presidente de la República no puntualizó qué pasará con este caso, o si tomará cartas en el asunto para quitar o no al Tesorero, Santiago Luna García.

Andrés Manuel no fue el único que reaccionó a esta acción de la alcaldesa, Lilly Téllez, senadora por Sonora, en un video corto que circuló por Twitter, manifestó su desacuerdo por esta decisión tomada por Sara Valle Dessens.

"No se vale el nepotismo y la alcaldesa de Guaymas tiene que quitar al Tesorero y poner a alguien que no sea su familiar; no solo en ese cargo, en ningún cargo del Ayuntamiento de Guaymas puede tener un familiar", señaló Lilly Téllez.

En Hermosillo y San Luis Río Colorado también se ha denunciado nepotismo al interior de los ayuntamientos.