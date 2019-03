Continúan tomas en Hidalgo descontroladas, aun con Tlahuelilpan: AMLO

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 26/03/2019 08:31 p.m.

Por el incremento de tomas clandestinas mediante los cuales grupos de huachicoleros extraen gasolinas, crudo, gas y petroquímicos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), inició un programa de reforzamiento en Hidalgo, el estado del país más vulnerable al saqueo y tráfico de hidrocarburo desde 2018, en el que participan elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina.

El anuncio lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que incrementaron los piquetes a ductos en esta entidad, inclusive, después de la tragedia de Tlahuelilpan, que ha dejado 135 muertes, hasta la última actualización del sector salud estatal.

"Hidalgo es el estado con más tomas clandestinas, muy por encima de Guanajuato, de Jalisco, de Veracruz, de Puebla", indicó el mandatario. En las tres primeras demarcaciones que mencionó, la Fiscalía General de la República (FGR) identifica la presencia de cárteles del narcotráfico, a los cuales relaciona con el robo de combustibles; en el caso de Hidalgo, que desde 2018, con 2 mil 121 perforaciones, se ubicó como el epicentro de esta actividad criminal, ni esta dependencia federal ni las autoridades locales reconocen la operación de estos grupos, aunque, como refirió el gobernador Omar Fayad, no descartan que ya se encuentren en el territorio.

"Sigue habiendo tomas en Hidalgo descontroladas, hoy a las tres de la mañana se atendió una toma clandestina en Azcapotzalco, pero como una alberca. Entonces estamos sobre eso.

"La diferencia, además de que se está atendiendo y de que se cierran los ductos, (es que) se atiende y no hay robo o no hay el mismo volumen de robo que había anteriormente, la diferencia es que también ya la gente no acude. Es algo muy importante el que se están quedando solos los que se dedican a esta actividad ilícita, pero ya no tienen base social", aseguró López Obrador en su conferencia de este 26 de marzo.

Por las 508 tomas clandestinas detectadas durante enero Hidalgo, sólo nueve personas fueron detenidas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad (SSPH). Esto significó un presunto responsable por cada 56 picaduras a ductos.

El 32.46 por ciento de la ordeña en el país durante ese primer mes del año se concentró en esta entidad, que es seguida en tomas por el Estado de México, con 169 –una tercera parte de lo que se hurta en la entidad gobernada por Omar Fayad–; Puebla, con 156, y Guanajuato, con 147.

"Hemos logrado reducir mucho el robo de combustible y no sólo se roban mucho menos. Hoy el reporte es que se robaron seis mil barriles ayer de los ductos, pero se robaban 80 mil, o sea, sí hay una diferencia importante. Si esto se traduce en dinero es una buena cantidad.

"Sin embargo, sigue habiendo las tomas clandestinas, inclusive han aumentado tomas clandestinas o, mejor dicho, se han sellado más tomas clandestinas en otros tiempos", dijo el presidente.

Pese a ello al incremento en número de perforaciones, insistió en que los núcleos delictivos se han quedado sin respaldo social.

"Hay una toma y ya no está la gente, y son tomas que ha habido después de la tragedia, también mucha magnitud, descontrol, riesgo, pero tenemos eso a favor".

El reforzamiento en Hidalgo, especificó, es adicional al que existía en los ductos. Es, añadió, "casi el doble de personal, porque ya es básicamente para evitar que estas bandas sigan actuando".

