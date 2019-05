Continúan renuncias en el PRI de Baja California

REDACCIÓN 23/05/2019 12:34 p.m.

BAJA CALIFORNIA (La Silla Rota).- A la serie de renuncias en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), este día se sumó la de la ex dirigente de dicho partido en Baja california y ex diputada federal, Nancy Sánchez Arredondo, quien afirmó que tiene mayor coincidencia de proyecto político con el candidato morenista a la Gubernatura, Jaime Bonilla, y anticipó que el tricolor se hará "polvo".

Sánchez Arredondo acusó que el ex alcalde priista, Jorge Hank Rhon, inició las negociaciones con el Partido Acción Nacional (PAN) desde el 2013.

"Con Bonilla tengo una coincidencia, que se vaya el PAN, con Morena no tengo ningún compromiso. La gubernatura la va a ganar Bonilla", apuntó.

"Don Jorge (Hank) siempre ha estado, su intervención, esa alianza con el PAN se dio desde el 2013, creo que todo el mundo lo sabe, cuando vimos a gente cercana a Jorge Hank en la administración estatal y ahí nadie se levantó a decir ¡qué traición!", mencionó.

La ex dirigente del PRI afirmó que ha mencionado todas sus inconformidades con la Presidenta del PRI Nacional, Claudia Ruíz.

"El secuestro del PRI llegó con David Ruvalcaba, René Mendivil y Enrique Acosta. En esta elección no creo que pierdan el registro, pero creo que va a ser 'panzazo' (la votación que van a obtener en las elecciones)", aseguró.

Sánchez Arredondo fue aspirante a la Gubernatura y afirmó que en esta elección se violentaron los estatutos del partido.

"No perdió Nancy, perdió el PRI, perdió la militancia, porque no solamente hubo un proceso sucio, amañado, desde el origen en el cargo de Gobernador, que incluso ni impugné porque no valía la pena, había un PRI Estatal y uno Nacional coludidos", dijo.

"Que por cierto hay una carpeta, que tiene el Comité Ejecutivo Nacional donde punto por punto señalé que hubo una comisión amañada, hecha a modo", denunció.

Este martes anunció también su renuncia el ex candidato a la Gubernatura por el PRI, Fernando Castro Trenti.

