Contingencia deja desabasto de medicamentos en ISSSTE en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Las protestas continúan en el ISSSTE, y ahora fueron derechohabientes del Instituto quienes protestaron debido a la falta de medicamentos.

Largas filas de asegurados y derechohabientes del ISSSTE se formaron a las afueras de la clínica en espera de obtener sus medicamentos que desde hace tres semanas no les entregan en farmacia.

La explicación que se ofrece es que, debido a la contingencia sanitaría se han tenido dificultades para cumplir con el abastecimiento normal de medicinas para cada clínica y hospital del Instituto.

Ramón Sánchez, asegurado, comentó: "Esta es la segunda ocasión que vengo por mis medicinas para la presión y diabetes, pero resulta que no hay. Dicen que las personas mayores de 60 años, hipertensos y diabéticos son quienes tenemos el mayor riesgo de contraer el coronavirus. Pero más en riesgo nos ponen cuando no nos entregan los medicamentos".

Agregó que les piden "no salir a la calle, pero debemos venir por las medicinas a la clínica, pero resulta que no hay. Los doctores, en farmacia ya saben quiénes somos, qué medicinas necesitamos, entonces no se entiende la falta de medicinas".

Por su parte, Miguel Lara, jubilado, dijo que, luego de hacer una larga fila a pleno sol, cuando llegan a la puerta les dicen que se acabaron las medicinas, que vuelvan la siguiente semana.

Ante esa situación jubilados y pensionados del ISSSTE han tenido que gastar en la compra de sus medicamentos al no recibirlos del organismo.

Luis García Turrubiates dice que "es poco lo que recibimos de pensión y de ahí tenemos que agarrar para surtir las medicinas, pues el ISSSTE no las da. Antes de que se acabe el mes ya andamos pidiendo prestado o a los hijos que nos ayuden pues ya no nos alcanza".

"El personal de la clínica no nos explica nada; ni ellos mismos saben por qué están faltando las medicinas. No hay una justificación de por qué no hay medicinas, y en todo caso, aparece que hay un gran desorden, desorganización pues nadie sabe nada".

Los pacientes del ISSSTE coincidieron en señalar que el problema de la falta de medicamentos, no únicamente se tiene en la clínica de Ciudad Victoria, sino también en el ISSSTE de Tampico y Matamoros se tienen estos problemas de desabastos.