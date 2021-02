Conoce a ''Deko'', el perrito que vende postres para financiar su tratamiento contra el cáncer

“Vendo postres para pagar mis quimioterapias”, es el letrero de cartón que porta ''Deko'', un perro que sufre cáncer en Campeche.

''Deko'' con ayuda de sus amos vende flan napolitano, brownies y chocoflan para poder financiar su tratamiento contra el TVT o tumor venéreo transmisible, que solo se da en animales.

Vanessa Euán publicó a través de sus redes sociales que hace unas semanas el perro vagaba por la calles y su hermana decidió adoptarlo.

Sin embargo, al poco tiempo de disfrutar de su nueva vida, el estado anímico del perro decayó. Su dueña lo llevó al veterinario, donde le informaron que ''Deko'' padecía cáncer.

A pesar del diagnóstico de ''Deko'', el veterinario explicó que la enfermedad del can podría tratarse con sesiones de quimioterapia, por lo que su dueña no lo dudó y reunió el dinero para pagar la primera sesión. Pero no tenía cómo abonar el resto del tratamiento.

Por ello recurrieron a vender postres, Vanessa compartió la publicación a través de Facebook.

"Les escribo por si les gustaría apoyarnos comprando postrecitos, por medio de encargos, o a mi inbox y haré entrega en el parque principal" escribió Vanessa Euán en su perfil de la red social.

Junto al texto, adjuntó la receta del veterinario, y varias fotos de ''Deko'' con un cartel al cuello.

La publicación se viralizó y muchos usuarios se interesaron y le pidieron encargos. No habían pasado 24 horas cuando el veterinario contactó con la dueña del can para informarle que las sesiones de quimio ya se habían sido pagadas.





Con información de Infobae









