Conmociona a Sonora feminicidio de la pequeña Itzel; hallan su cuerpo semienterrado

Tras siete días de intensa búsqueda fue localizada sin vida la pequeña Itzel Nohemí de 7 años, quien había desaparecido en San Luis Río Colorado, Sonora.

El cuerpo de Itzel estaba semienterrado en un paraje desértico a unos 50 metros de un canal de riego donde fue vista por última vez, relativamente cerca de su domicilio en la colonia Solidaridad, informaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía de Sonora.

La menor estaba semienterrada a escasa profundidad, en medio de dos plantas de la región. Al lugar llegó personal de Servicios Periciales, a fin de levantar todos los indicios que permitan esclarecer el móvil y la causa de su muerte de la pequeña Itzel.

#TeLoInformamos Este es el predio donde se encontró enterrado el cuerpo de la menor de 7 años de San Luis Río Colorado, Itzel Nohemí, la cual era buscada por su familia y toda una ciudad, desde hace una semana #Larsa / Imágenes de Diario Nueva Expresión pic.twitter.com/1aa9raUkZV — LARSA Comunicaciones (@LARSAVISIONTV) 31 de mayo de 2019

Al informar el resultado de la búsqueda, la fiscal general en el estado, Claudia Indira Contreras Córdova, expresó:

"El feminicidio de la niña Itzel Noemí no quedará Impune. Esta muerte violenta de la niña nos duele mucho y debe también unirnos como sociedad; es imperante que las familias prioricemos la protección de nuestras niñas y niños para impedir cualquier riesgo que pueda lacerarlos y privarlos de la libertad o de su vida".

Hasta el momento no se ha informado de alguna detención relacionada a la muerte de Itzel, quien desde el pasado jueves había sido reportada desaparecida.

Sin embargo, de manera extraoficial se dijo que un hombre había sido detenido tras estos hechos pero no se había confirmado su posible participación en el homicidio de la menor.

Tras la lamentable noticia que enluta a los pobladores de San Luis Río Colorado por la muerte de la pequeña Itzel, el alcalde de la ciudad, Santos González Yescas, lamentó la noticia y aseguró que se puso todo el empeño para encontrarla.

Exigen Justicia, los residente de San Luis Río Colorado, Sonora, y piden que no quede impune la muerte de la pequeña Itzel Nohemí "Mimí" que fue encontrada sin vida y semienterrada en un terreno en despoblado tras una semana de estar desaparecida.



Fotos: #JulioRodríguez#Canal66 pic.twitter.com/QO4Lfdmz01 — Canal66TV (@Canal66TV) 31 de mayo de 2019

Otros casos de violencia

El caso de Itzel no es el único que ha conmocionado a la sociedad sonorense, ayer también fue localizado el cuerpo de la estudiante de arquitectura Ambar Dolores "N", de 20 años de edad, quien fue calcinada y degollada, en su departamento en la colonia Ley 57 de Hermosillo.

Además en la colonia Antorcha Campesina, al noroeste de Hermosillo, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de entre 30 y 35 años de edad; presentaba impacto de bala y signos de violencia.

Mientras que en el municipio de Navojoa, una mujer fue atacada con un batazo en la cabeza al ser asaltada por un sujeto; su estado de salud se reporta como grave.

Ante estos hechos de violencia, la gobernadora Claudia Pavlovich manifestó indignación en sus redes sociales.

"Me duele y me indigna como mujer, como madre y como Gobernadora los hechos que han acontecido hoy, #BASTA de violentar a la mujer, demos paso a una cultura de respeto. No daré marcha atrás jamás por ellas ni por ninguna otra mujer".

Me duele y me indigna como mujer, como madre y como Gobernadora los hechos que han acontecido hoy, #BASTA de violentar a la mujer, demos paso a una cultura de respeto. No daré marcha atrás jamás por ellas ni por ninguna otra mujer. (Hilo ????) — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) 31 de mayo de 2019

