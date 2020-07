Congreso de Sinaloa, entre la opacidad y la frivolidad

CULIACÁN.- La fracción de Morena en el Congreso de Sinaloa fue acusada de gastar con opacidad y sin comprobar el destino de recursos al interior de su bancada. Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia denunció que el año pasado, de 4 millones 144 mil pesos, los diputados del Movimiento Regeneración Nacional solo comprobaron 219 mil 426 pesos.

En el mismo caso se encuentra el PT, cuyas facturas presentadas ante el Congreso son por la compra de ropa, como pantalones, camisas y hasta ropa interior.

"Mucho ha hablado nuestro presidente (Andrés Manuel) López Obrador de la austeridad republicana, de su lucha contra la corrupción y de sus principios: no robar, no mentir, no traicionar. Aun así, sin embargo, al revisar las cuentas del Congreso, vemos todo lo contrario, donde la fracción parlamentaria de Morena, al 31 de diciembre de 2019, recibe la cantidad de 4 millones 144 mil 370 pesos con 45 centavos, de los cuales solo existe comprobación por 219 mil 426 pesos con 32 centavos, ignorándose en qué se gastó el resto", expuso el presidente de la asociación, Guillermo Padilla Montiel.

Detalló que en dos trimestres, el gasto fue por la misma cantidad de 828 mil 755.15 pesos, en otro fue de 830 mil 860 pesos y uno más fue de un millón 656 mil pesos.

"¿Estarán haciendo su guardadito para las próximas elecciones? ¿Estarán apoyando con esos recursos alguna candidatura?", cuestionó Padilla Montiel.

Reciben bonos sin reportar al SAT

La organización Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia agregó que también detectaron que los legisladores reciben un bono, que va desde 4 mil hasta 37 mil.

"El salario nominal de los diputados es de 140 mil 948 pesos, y haciendo énfasis en las denuncias de nuestro presidente López Obrador, con relación a la evasión fiscal de diferentes personajes, nos encontramos con los apoyos a integrantes de la Jucopo por 30 mil pesos, a Eleno Flores, Graciela Domínguez, Horacio Lora, y otros, de 10 mil pesos, eludiendo el pago del impuesto correspondiente, convirtiéndose en evasores, y con marcada discriminación, ya que se supone que todos los integrantes de la Jucopo realizan el mismo trabajo".

Padilla Montiel llamó a la coordinadora de los diputados locales de Morena en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava a que responda y compruebe dichos gastos.

"Graciela Domínguez u Horacio Lora, las cabezas, que no me mande a Cecilia Covarrubias, que ella hable, que ella justifique eso, que diga por qué no están justificados los gastos en la página del Congreso", expresó.

"Debe entregar las facturas comprobatorias porque tampoco quieren que sean facturas de compras de alimentos propios de una casa, ni de compra de bóxer, de calcetines ni camisas como las que ha presentado el grupo parlamentario del PT".

En el mismo sentido, el integrante de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia dejó entrever una posible complicidad entre los legisladores Graciela Domínguez, Horacio Lora y Cecilia Covarrubias con el alcalde de Ahome, Manuel Chapman, a quien avalaron la compra millonaria de ambulancias, por lo que espera ver la actuación ante una denuncia por un faltante en la comuna por más de 50 millones de pesos, hecho que denunció un regidor.

