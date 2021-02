Congreso de Oaxaca busca despenalizar el aborto

Luego de que el pasado 28 de agosto el Congreso de Oaxaca aprobara el matrimonio igualitario en la entidad, ahora los legisladores buscan despenalizar el aborto.

Este miércoles, manifestantes se presentaron frente al congreso del estado de Oaxaca, para evitar la despenalización del aborto. La iniciativa ya fue turnada a las Comisiones correspondientes para su discusión que podría llevarse ante el pleno este miércoles.

En el congreso del Estado de #Oaxaca se realiza una protesta por la vida y la familia organizada por la iniciativa ciudadana. pic.twitter.com/XUM4gD73ns — Sofy Valdivia (@sofyvaldivia) September 18, 2019

El artículo que buscan modificar es el artículo 12, el cual actualmente establece que “todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural. Los habitantes del Estado gozarán de todos los derechos y libertades consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, esta Constitución y las leyes que de ella emanen, sin distinción alguna de su origen, raza, color, sexo o preferencia sexual, edad, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social”.

Los diputados a favor de la reforma buscan cambiar la palabra “fecundación” por “nacimiento”.

El dictamen quedaría así:

“En el Estado de Oaxaca se protege y garantiza el derecho a la vida. Toda persona, desde el momento de su nacimiento, entra bajo la protección de la ley hasta su muerte natural (….)”.

También se agrega que en el párrafo octavo del artículo 12 constitucional existe una protección desde el momento de la fecundación, situación que imposibilita legislar el tipo penal de aborto, porque de hacerse así estarían frente a una contradicción entre el contenido del texto fundamental y la tutela de un derecho humano como la modificación de tipo penal.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Laura Estrada afirmó que se discute despenalizar el aborto en la entidad, luego de aprobar la reforma que permite los matrimonios igualitarios.

Señaló que el Grupo Parlamentario de Morena ha sido el principal impulsor de estas reformas.

La oposición

Integrantes de la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia de Oaxaca, así como fieles y representantes de las iglesias católicas y cristianas, rezan a las fueras del inmueble en rechazo a la reforma a la ley que aprobaría la despenalización del aborto.

(Foto: Twitter @InfoCostaOax)

El arzobispo de la Diócesis de Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, criticó a los legisladores impulsores de la reforma y señaló que despenalizar el aborto abre la puerta a legalizar "el crimen más abominable y horrendo, porque se asesinarán a seres humanos indefensos".

Indicó que en la mayoría de los pueblos, donde los diputados locales son representantes, sus habitantes tienen un gran amor a la vida y un gran cuidado a toda mujer en espera el nacimiento de un hijo. El religioso pidió a los diputados no convertirse en instrumentos para legalizar un delito y llamó a los fieles no permitir que se apruebe la ley. “Oaxaqueños, defendamos la vida del que no tiene voz, porque no ha nacido, se está formando en el vientre de una mujer, quiere vivir”, pidió.