Congreso de Morelos investigará desvíos en recursos para reconstrucción por 19S

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 29/10/2018 01:58 p.m.

A través de una comisión especial el congreso de Morelos investigará presuntos desvíos cometidos por el gobierno de Graco Ramírez de los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas dañadas por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo local, dijo que sus colegas están en busca de las pruebas que acrediten que el presupuesto estatal y federal etiquetado para ayudar a las familias afectadas no llegó a su destino.

Obispo de Cuernavaca denuncia a falso sacerdote

"No sólo desvío, creo que los recursos ni siquiera los usaron directamente para otras cosas, no tenemos documentales todavía, pero creo que no vemos avances en el estado de Morelos, los que vivimos en el estado, todos conocemos una escuela que sigue igual, una iglesia que está igual, o sea no hubo un avance y es muy triste la situación que vive el estado de Morelos, creo que se lucró con lo que vale tanto la pena que es la vida humana y la dignidad de la vida humana", expresó la diputada.

Y es que poco antes de concluir su administración el gobernador Graco Ramírez aseguraba que la reconstrucción en Morelos había avanzado en un 70 por ciento.

Sin embargo, la realidad es otra.

"Realmente a pesar de lo que se promovió, que era un 75 por ciento, nosotros estamos contabilizando que al menos 20 por ciento a lo más estamos reconstruidos en Jojutla porque muchas, o más bien la mayoría, de las casas no existen todavía, no están completas en su totalidad, de las pocas que hay construyéndose, y son contadas las que están terminadas al 100 por ciento, entonces no podemos hablar que tenemos un gran avance en el municipio, sino por el contrario, tenemos un atraso", expresó Ana Jiménez Bustos, presidenta de la comisión ciudadana de damnificados del estado de Morelos.

Además del presunto desvío de recursos el gobierno del perredista Graco Ramírez decidió concentrar su atención en la remodelación de plazas públicas de Jojutla que no estaban dañadas por el terremoto, lo que provocó el enojo de la gente.

"Por ejemplo el área de la presidencia nosotros no vimos necesidad de que hubieran reconstruido, también del lado de la alameda, incluso pues ya no era algo inservible, ahí nos fuimos a poner cuando levantaban los censos, los datos, entonces era algo muy útil todavía, entonces no entendemos por qué las decisiones de volver a renovar la imagen en esos sentidos, siendo que la necesidad era en otros puntos de la ciudad", dijo

Además de la creación de la comisión especial se llevará a cabo un nuevo censo de familias damnificadas por el terremoto, pues el realizado por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Graco Ramírez estuvo plagado de irregularidades.

"Llamaron a diferentes personas de cada dependencia, dígase Conafor, Sedatu, vaya, las dependencias federales y se les convocó a que cada una aportara un número de elementos para ir a censar y no es lo mismo que vaya un ingeniero y que sepa de daños estructurales y que diga ´tu casa efectivamente tiene un daño parcial o tu casa tiene un daño total, y solamente fue a vista de buen cubero como se señaló cuáles tenían daño parcial y cuáles tenían daño total, de tal forma que muchas de las casas que tuvieron daño total se catalogó como daño parcial y solamente les llegaron 15 mil pesos para poder reconstruir su casa que obviamente no les alcanzó para absolutamente nada", expresó Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde electo de Jojutla.

Otra de las irregularidades que enfrentan los damnificados por el sismo fue un fraude cometido en su contra por fundaciones que les robaron sus tarjetas con los recursos otorgados por el Fonden.

"Ya están las denuncias presentadas, son más de 80 familias que fueron damnificadas y que fueron defraudadas, yo quiero pedirle a la Fiscalía, y es un punto y un exhorto que le pido al Congreso del estado para que se actúe de manera pronta porque incluso nos han comentado que siguen actuando y siguen estando como si no pasara absolutamente nada, las familias entregaron sus tarjetas con fondos del Fonden y se mencionó que esas empresas iban a construir sus casas, al final de cuentas se quedaron con el dinero, se quedaron con la tarjeta y no se hizo la reconstrucción de la casa", expresó el Edil electo.

Todas estas irregularidades serán analizadas por la comisión especial creada en el Congreso local con la participación de todos los grupos parlamentarios.

LEA TAMBIEN Los 200 cadáveres que Graco Ramírez dejó guardados en el Semefo Para el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, los cuerpos sin identificar en fosas y Semefo, son la gran deuda del sexenio

mvf