Congreso de Chiapas, transparencia a "cuenta gotas"; ignora las leyes

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La información que el portal de transparencia del Congreso chiapaneco debería ofrecer de forma rápida y clara, se ha convertido en el "coco" no solo de quienes más recurren a ella, los periodistas, académicos o investigadores, sino de los ciudadanos de a pie que, sin duda, se topan con un muro.

De acuerdo con un trabajo elaborado por Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y presentado en octubre pasado, se muestra al de Chiapas como uno de los poderes legislativos del país más opacos de manera general en cuanto a gastos, a la par de la Ciudad de México y Baja California Sur: los tres presentan una calificación de 0; mientras que Hidalgo, Guerrero y Baja California alcanzan el 5.6; todas reprobatorias.

La organización no gubernamental, con 18 años de medir la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, evaluó por vez primera a los 32 congresos locales de la República Mexicana, datos que presentó mediante un informe.

En éste, detectó otra información importante: solo uno (Veracruz) de los 32 congresos reportó al 100% los recursos ejercidos con motivo de la contingencia por la covid-19. Chiapas, de nueva cuenta, aparece con un promedio no acreditable: 40 puntos porcentuales en cuanto a cumplimiento en este rubro.

En la misma condición, advierte la ONG, está el tema de la participación ciudadana, pues a pesar de que algunos aprobaron recursos extraordinarios a gobiernos y municipios, no se activó ningún mecanismo que permitiera la participación para vigilar el uso de los mismos.

OPACIDAD, EL PUNTO DÉBIL DE TODAS LAS LEGISLATURAS

En entrevista, Sandra de los Santos Chandomí, periodista e investigadora chiapaneca, advierte que el ejercicio de transparentar la información es una especie de "talón de Aquiles" de cada legislatura local, y prueba de ello es que en el portal de la actual, la LXVII, hay una serie de inconsistencias.

Ejemplificó de hecho el caso de los sueldos de cada uno de los legisladores, los cuales prácticamente fueron ocultados, o al menos no están actualizados. "Desde hace como dos décadas que he cubierto al Congreso, siempre insisto en esa parte de las remuneraciones, es decir cuánto se aumentan, o cuánto y cuándo se lo bajan, esas variaciones, pero ahora no están (...)", cuando deberían estar disponibles.

Sandra de los Santos Chandomí, periodista e investigadora chiapaneca

La Silla Rota corroboró, mediante una búsqueda de datos en la página del portal de dicha instancia, ese aspecto: al indagar en la parte de sueldos de los y las diputados pero actualizados, éstos no aparecen (están los del año 2018). Es decir, incumple con lo estipulado en el artículo 74 de la Ley de Transparencia —aprobada en el año 2006— y una de sus 49 fracciones: la de la remuneración bruta de todos los trabajadores de base o de confianza, de todas las percepciones.

Para De los Santos, no es posible que un sujeto obligado como el Congreso, el cual aprobó las reformas a dicha ley, no esté comprometido en realidad con esa materia, cuando debería ser más abierto, pues es palpable —refiere— su desorden.

"Ya no te digo que cumpla con todas las solicitudes de información, porque puede haber muchos asegunes, muchas aristas, pero solo en las cuestiones de obligación de transparencia, pues muchas veces no están, como la agenda legislativa, dictámenes, sesiones, todo".

Lo poco que hay en la página oficial de esa instancia, lamenta, no es de fácil acceso (incluidos los formatos), como la cuenta pública o quién tiene la declaración patrimonial.

DESDÉN A LA OBLIGATORIEDAD

Dentro de otras omisiones del Congreso de Chiapas, se destacan el que la ciudadanía no tenga "entrada", de forma práctica, a los dictámenes de las leyes, a la orden del día previo a las sesiones (o al menos después) o ni siquiera se cuente con las versiones estenográficas de las mismas, obligaciones de transparencia que también son obviadas o colocadas en otros sitios, es decir donde no corresponde.

Si alguien le da "click" a la parte de auditorías, resulta que el primer trimestre de este 2020 está vacío, lo que significaría que la Contraloría Interna no celebró ni una sola ya sea interna o externa.

Sin lugar a dudas la pandemia, agrega de nueva cuenta la también catedrática, ha servido para que ese ente obligado no conteste a las solicitudes de información, cuando otras dependencias, pese a estar en contingencia, sí responden lo que se les demanda. "Aunque es algo legal porque están suspendidos los plazos, pero ahí notas el desinterés, la falta de voluntad", externa.

Por su parte, Eliseo Marín, especialista chiapaneco en este tipo de tópicos, advierte que dicha opacidad ha reinado durante esta legislatura, por lo que se pregunta: "¿Cómo es posible que durante esta pandemia no haya contratos, que no se les descompusiera una computadora, o que no hayan contratado publicidad?, lo cual me parece increíble", pues ya está "arriba" el tercer trimestre en este rubro y todo aparece "limpio".

Esto reafirma lo que Cimtra advirtió en su pesquisa: que el Congreso de Chiapas es uno de los más opacos en cuanto a gastos en general.

UN MAL "ENDÉMICO"

Al respecto, el también director general de la empresa "Consejería MC" advierte que este mal no solo aqueja al Congreso, sino a la mayoría de los 124 ayuntamientos de la entidad, pues en algunos casos los portales de transparencia y su información son ambiguos, o están incompletos o incluso carecen de información o hasta de una página.

Eliseo Marín, especialista.

Sin duda, afianza, todas esas omisiones conllevan a un camino de corrupción y a que los funcionarios públicos no cumplan con la ley y que, para acabarla, reine la impunidad. "Si no hay archivos, no hay transparencia", ataja.

De hecho, cuestiona una parte "mínima" de incumplimiento por parte del Poder Legislativo, como la dotación de teléfonos celulares a cada uno de sus diputados y diputadas, "pues me imagino que eso se los paga el mismo Congreso, y como ese aparato es pagado con recursos públicos, pues por ende los números de los mismos deberían estar publicados en su portal, pero no es así".

Ambos expertos ponen el dedo en la llaga, al cuestionar al Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública de Chiapas (Itaipch), a cargo de la presidenta (vitalicia) Ana Elisa López Coello: ¿qué está haciendo para que los sujetos obligados, como el propio Congreso, cumplan con todo lo estipulado en la Ley de Transparencia?