Congela UIF cuenta a juez que no sancionó abuso infantil en Jalisco

PUERTO VALLARTA.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Jorge Solís Arana, juez de control que rechazó vincular a proceso a un mando de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, por el delito de corrupción de menores.

También lee: Marcha vs resolución de juez que liberaría a abusador de Vallarta

También congeló las cuentas del exfuncionario de la policía Luis Alonso "N" por movimientos irregulares en el sistema financiero, informó el organismo dependiente de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la instancia perteneciente la SHCP, ambos sujetos están acusados de probables delitos de trata y abuso sexual contra menores de edad.

Imagínense esto: un funcionario del municipio de Puerto Vallarta y una niña de 10 años desnuda en su coche.



Para las que no saben que está pasando en Pueto Vallarta, abrimos hilo. — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) August 15, 2020

Se trata de Luis Alonso "N", exjefe de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta y el impartidor de justicia Jorge Luis, quien fue separado de su cargo sin goce de sueldo, además de que el Consejo de la Judicatura le inició una investigación.

Hoy hemos hecho el congelamiento de cuentas del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaría de Seguridad en el Municipio de Puerto Vallarta que fue localizado en su vehículo con una menor, tanto al director como al juez que no vinculó a proceso a este sujeto, les hemos congelado las cuentas; estamos en proceso de investigación para ver si presentábamos la denuncia correspondiente", manifestó Santiago Nieto, titular de la UIF este lunes

El funcionario explicó que esta medida se da como parte de los convenios que la UIF tiene con gobiernos estatales para congelar las cuentas bancarias de todos aquellos casos en los que se presenten indicios de trata de personas o explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes.

Luis Alonso "N" fue acusado y detenido por policías locales el pasado 26 de julio por los delitos de tentativa de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Ese día, oficiales de la corporación localizaron al servidor público dentro de un automóvil particular con una niña desnuda de 10 años de edad, misma que señaló al inculpado de haber tocado sus partes íntimas.

Sin embargo, el juez Jorge Solís Arana no vinculó a proceso al ex jefe de Recursos Humanos en la corporación policiaca con el argumento de que la afectada "no sintió placer".