Confirman investigación contra brazo derecho de Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que José Manuel Sanz Rivera, exmanager de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, "si es investigado en el denominado caso 'Primavera'", donde se indaga un presunto desvió millonario a Suiza.

A principios de marzo, el funcionario federal dio a conocer que se investigaban una serie de operaciones financieras realizadas por "un jefe de gubernatura de un gobierno local" por un monto de 741 millones de pesos.

Desde ese momento se especuló que se trataba de Sanz Rivera, actual jefe de la gubernatura, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador de Morelos y hasta hace unos meses era quien mayor poder tenía en el gobierno estatal.

Este jueves, durante su visita a Morelos y tras la firma del Convenio de Colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, realizada en Palacio de Morelos, sede oficial del Gobierno de Morelos, Nieto Castillo aclaró que Sanz Rivera forma parte de la investigación en el caso "Primavera".

Si está en proceso de investigación el jefe de la oficina del gobierno del estado, no puedo dar datos por el nivel de sigilo de investigación porque existe en este momento una disputa jurídica respecto a los límites de la libertad de expresión y derecho al acceso de la información pública cuando estamos en presencia de un principio de presunción de inocencia

De acuerdo con el funcionario federal, las indagaciones se iniciaron tras recibir dos denuncias anónimas en la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se alertaba del desvió de recursos públicos a Suiza.

Nieto Castillo negó que Blanco Bravo también sea investigado por ese delito. "No, el gobernador del estado de Morelos no está siendo investigado por la Unidad de Información Financiera, no tenemos un indicio para hacer alguna investigación sobre ello".

Minutos antes, durante su discurso en la firma de colaboración, el ex futbolista sentenció que en su gobierno "no pactamos, no encubrimos ni solapamos a nadie".

Mientras que Pablo Ojeda, secretario de gobierno, destacó que, con la firma de este convenio, se "permitirá detectar oportunamente y castigar conductas de corrupción que tanto daño han hecho a nuestra nación (...) con ello podremos acelerar los procesos de investigación y sanción de funcionarias y funcionarios que estén aprovechando los cargos públicos para beneficios propios (...) y también servirá para castigar operaciones con recursos de procedencia ilícita".

Hasta el cierre de esta información, oficialmente Sanz Rivera sigue en el cargo de jefe de la gubernatura.