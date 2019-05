Confirman detención del hombre que disparó en Cuernavaca; podría haber otro implicado

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 08/05/2019 02:23 p.m.

En conferencia de prensa, autoridades del Gobierno de Morelos confirmaron la detención del hombre que disparó la mañana de este martes en contra de dirigentes sindicales y periodistas en el Centro de Cuernavaca.

"Tenemos un detenido el cual se le aseguró junto con el arma homicida, estamos en la revisión de videos porque hay gente que manifiesta haber oído muchos disparos, lo que nos da la hipótesis de que puede haber otro tirador, exhortamos a la gente a que denuncie si es que vieron otro tirador, estamos en el análisis de los videos y únicamente tenemos un detenido que ya fue trasladado a Torre Morelos y será entregado a la Fiscalía para las averiguaciones pertinentes", dijo el Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad.

El arma asegurada con la que fueron privados de la vida el empresario y activista Jesús García y el líder sindical de la CTM Roberto Raciel Castrejón Calderón, es una calibre 9 milímetros que aún portaba el asesino cuando fue detenido.

Antes del ataque funcionarios del gobierno del estado y del ayuntamiento de Cuernavaca sostuvieron una reunión con dirigentes de comerciantes ambulantes, en la que participó Jesús García.

"El día de hoy al filo de las 9 de la mañana se llevó a cabo la tercera reunión programada para dar seguimiento al tema de la reorganización del ambulantaje en la plaza de armas.

"En dicha reunión participaron representantes del Gobierno estatal, Mirna Zavala, secretaria de Administración; Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Economía y Trabajo; El secretario Fidel Giménez, secretario de Obra Pública y Gilberto Alcalá Pineda, de Desarrollo Social. Por el ayuntamiento de Cuernavaca participó Renato Rojas, subsecretario de Gestión Política. Dicha reunión tuvo duración aproximada de 45 minutos", dijo Francisco Reyes Olvera, vocero del Poder Ejecutivo estatal.

Al concluir, el ex árbitro de fútbol y secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá, salió del Palacio de Gobierno en compañía de Jesús García.

Mientras el empresario, activista y dirigente sindical era entrevistado por reporteros, entre la sede del Poder Ejecutivo y el Zócalo de Cuernavaca, comenzó la agresión a balazos.

"Al cabo de la misma el Secretario de Desarrollo Social, el Señor Gilberto Alcalá, acompañó a los líderes sindicales al exterior del palacio de gobierno, ahí mismo se encontraba personal del ayuntamiento de Cuernavaca, fue en ese momento cuando se produjo la agresión con arma de fuego.

"Luego de la agresión se detuvo en las inmediaciones de la plaza a la persona que realizó los disparos, la cual fue trasladada a Torre Morelos para ser puesta a disposición de las autoridades correspondientes", dijo el vocero.

El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que este crimen no quedará impune.

"No va a quedar impune porque yo creo que eso es lo más importante, que los ciudadanos se percaten que los homicidios no deben de quedar impunes, pero para eso se requiere que también se denuncie, mientras no denuncien van a quedar muchos homicidios impunes", expresó.

