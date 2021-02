Confirman centralización de la compra de medicamentos en el país

Para evitar fraudes, malos manejos y desabasto en el país, el gobierno federal centralizará la adquisición de medicamentos, informaron subsecretarios de Salud de la actual administración federal.

En el marco del 18 Congreso de Investigación en Salud Pública (Congisp), Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado fraudes cometidos por la pasada administración en los procesos de adquisición de medicamentos.

“Parte del problema de desabasto de medicamentos tiene que ver precisamente con cómo se hizo la anterior licitación, que se hizo antes de que nosotros tomáramos el gobierno.

“Está en proceso de solución de los problemas, particularmente estamos trabajando con lo que son los institutos nacionales de salud y también estamos trabajando con los gobiernos estatales, como seguramente ustedes saben, los gobiernos estatales son los responsables de tener los medicamentos y los insumos en los centros estatales de salud, de tal manera que estamos tratando de ayudarles a ellos para que pueda resolverse ese problema”, expresó la subsecretaria.

El desabasto de medicamento que se registra en hospitales del país es producto de malas decisiones, agregó.

“Se ha encontrado a través de varias indagaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación que ha habido mucho fraude en la compra de medicamentos, entonces estamos en un proceso de transición digamos y estamos intentando de resolver de la mejor manera los problemas, pero como ustedes ven por lo que he dicho está, digamos, hay distintas vertientes del desabasto y que una buena parte de ese desabasto corresponde a lo que ocurrió en la licitación consolidada que no se hizo por parte de nosotros y por otra parte un problema en los sistemas estatales de salud que no entraron a la consolidada, pero que tienen la responsabilidad en realidad de abastecer con medicamentos.

“En las indagaciones en las auditorías que han hecho lo que ha surgido con toda claridad es que hay un manejo inadecuado de lo que son los recursos federales utilizados por los estados que provienen o vienen del Seguro Popular o bien del Ramo 33 Fassa, que es un fondo que tienen los estados para la compra y personal”, dijo la doctora.

Para evitar esos fraudes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado la posibilidad de centralizar la compra de medicamentos.

Incluso existe la posibilidad de acceder a mercados internacionales de venta de medicinas.

“Lo que se está haciendo -y esto ha sido desde el inicio- una disposición general que ha planteado nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como un mecanismo de combate a la corrupción se están haciendo estos recursos de centralización de los procesos de adquisiciones, donde la guía y al tutela de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido un instrumento muy importante para tener acceso a información de inteligencia financiera que nos permita tomar decisiones razonadas y no contar con proveedores que tienen antecedentes de malas prácticas.

“Uno de los elementos importantes en este mismo momento es poder acceder a los mercados internacionales de insumos para la salud, que siempre han estado disponibles para el país, pero por alguna u otra razón en la administración pasada no se habían usado de manera efectiva y ahora sí los vamos a usar”, expresó el Doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

También el gobierno federal buscará separar en el proceso de adquisiciones a productores y distribuidores.

“No es una preferencia, no hay ninguna preferencia de internacionales versus nacionales, en el mercado nacional tenemos proveedores confiables, sobre todo tenemos productores de insumos para la salud que son honrados y son productivos, lo que sí vemos es que el mercado de distribución de los insumos para la salud está sumamente viciado y esto impacta también en el acceso a los proveedores.

“Algunas de las decisiones puntuales que se han tomado es que en el proceso de adquisiciones sea separado el ámbito de los productores del ámbito de los distribuidores para no estar atados a estos oligopolios que habían estado dominando”, expresó.

Sobre el desabasto de medicamentos, López-Gatell Ramírez dijo que al cambio de gobierno se encontraron con una serie de malas decisiones tomadas por la pasada administración.

“Como es obvio para todos, la salud no se detiene, los problemas que enfrenta la población son continuos, pero existía una distorsión muy importante del uso de los mecanismos administrativos, no solamente para la adquisición de insumos para la salud, sino de vacíos en decisiones que en su momento debieron tomarse.

“Para darse una idea, generalmente algunos de los insumos para la salud se tienen que comprar con antelación y con una mira interanual para garantizar abasto, por lo menos hasta mitad del año, aún fuera de cambios de administración, con mayor razón en este caso y ese vacío del primer semestre no fue cubierto apropiadamente”, expresó.

