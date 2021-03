Confirman brote de covid en DIF Culiacán; suman 15 positivos

CULIACÁN.- Al menos 15 trabajadores del Sistema DIF Sinaloa en Culiacán han dado positivo a covid y hay cuatro sospechosos más, informó la directora de la institución Lydia Peinado Aguirre.

Detalló que los primeros casos se detectaron los días 24 y 25 de febrero en el área de contabilidad; señaló que no entiende cómo se dieron los contagios porque en la sede se guardan las medidas sanitarias.

Señaló que a quien se sienta mal se le mandará a su casa y que el próximo jueves, las instalaciones estarán cerradas porque se van a sanitizar.

Sin embargo, desde hace un mes, trabajadores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema DIF en Culiacán denunciaron que 10 de sus compañeros estaban contagiados y las autoridades no querían cerrar las instalaciones.

"Algunos están delicados, otros están más o menos pero no han querido cerrar, de hecho dicen que no se va a cerrar, que nada más sigamos trabajando con careta y cubrebocas, y no han venido a sanitizar, seguimos en las mismas", explicó una de las trabajadoras al periódico Noroeste.

El protocolo de prevención que les instruyeron es que desinfecten las áreas de trabajo cuando se termine de atender a un paciente, para ello les proporcionaron un bote de desinfectante. Los usuarios también están obligados a utilizar cubrebocas y careta, al igual que los trabajadores del CREE, además que las citas son otorgadas con un margen de tiempo entre un paciente y otro, informaron los quejosos.