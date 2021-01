Confirman brote de covid-19 en caravana migrante; están en Guatemala

TUXTLA GUTIÉRREZ.- En menos de una semana se duplicaron los contagios de Covid-19 entre integrantes de la caravana migrante. El Ministerio de Salud de Guatemala informó que suman 49 enfermos, cuando el pasado domingo, el dato oficial era de 21 contagios.

El informe, compartido al gobierno mexicano, advierte que los migrantes están siendo engañados con pruebas falsas de Covid-19 que son vendidas por más de 500 pesos. "Han sido engañados en Honduras, hay una oficina aquí a la par -de la frontera- que está generando pruebas falsas de antígeno", afirma el documento.

Guillermo Díaz, director general de Migración en Guatemala, señaló que por 700 lempiras (más de 500 pesos) les venden pruebas de antígeno falsas a los migrantes hondureños.

"Han sido engañados en Honduras, hay una oficina aquí a la par -de la frontera- que está generando pruebas falsas de antígeno y eso no es justo, porque le están sacando el dinero que no trae a la pobre gente", dijo Díaz.

Las autoridades guatemaltecas destacan que todos los migrantes que han dado positivo a Covid-19 fueron trasladados a los Centros de Bienestar Respiratorio cercanos para que guarden la cuarentena respectiva, por lo que no serán enviados a Honduras hasta que no terminen dicho periodo preventivo. Advierten que por las condiciones en las que viajan, no han cumplido con las medidas de prevención, por lo que el número de enfermos podría crecer en las siguientes horas.

Hasta este viernes, el mayor grupo de migrantes hondureños permanecía en Chiquimula, Guatemala, sin querer regresar a su país, mientras las autoridades mantienen el bloqueo para que no puedan avanzar hacia México y de ahí a Estados Unidos.