Confirman 5 casos sospechosos de coronavirus en NL

Monterrey, Nuevo León (La Silla Rota).- Las autoridades de salud mantienen vigilancia sobre cinco personas que podrían tener elcoronavirus.

El Gobierno de Nuevo León confirmó la existencia de cinco casos sospechosos de coronavirus, todos en fase de diagnóstico.

El informe lo dio a conocer Manuel González, Secretario General de Gobierno, quien dijo que el Estado seguirá los protocolos para confirmar o descartar estos casos, de los que no proporcionó mayor información.

"Son cinco casos sospechosos, no confirmados, y vamos a estar en ese tenor, no quisiera (abundar), no es mi campo", comentó.

En las próximas horas la Secretaría de Salud podrá dar mayor información al respecto.

"El Secretario de Salud nos dio información de lo que se piensa hacer, y vamos a seguir los protocolos", mencionó el funcionario.

El presidente del Congreso local, Juan Carlos Ruiz, informó a su vez, que se colocarían botes con gel antibacterial en todos los accesos al recinto y la Torre Legislativa, además de llamar a los diputados y personal a evitar el saludo de manos y de beso.

"La población debe tener calma, no podemos caer en el pánico, debemos de confiar en que el sector salud a nivel federal y estatal implementará el cerco para poder proteger a toda la población", expresó.

Las autoridades de Salud solicitaron tomar las medidas de higiene respectivas para evitar el posible contagio y dijeron estar preparadas para enfrentar una contingencia.

(Karla Alva)