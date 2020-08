Condenan agresión a gatito en municipio de Chiapas +VIDEOS

TUXTLA GUTIÉRREZ.- En al menos tres videos de no más de 30 segundos aparecen dos jóvenes en una calle del municipio de Cintalapa, Chiapas, que entre risas avientan por los aires, en varias ocasiones, a un pequeño gato amarillo. Aunque en un momento huye de sus agresores, el animal vuelve a sus manos y continúa la violencia.

A pesar de que el felino sobrevivió, las reacciones en redes sociales por parte de los pobladores no se hicieron esperar. De hecho, la organización "Huellas Chiapas", dedicada a la protección de animales, condenó este ataque de forma enérgica y pidió a las autoridades llamar a cuentas a esas personas.

"Hoy nos damos cuenta que no basta con mantener y criar a los jóvenes, si no los educamos desde el amor y el respeto; hay que entender que la Tierra no es solo de los humanos, sino que la compartimos con las diversas especies que en ella viven", escribió en una publicación de su red social.

Exhiben a jóvenes de Cintalapa, Chiapas, maltratando a un indefenso gato. Hasta donde llega la estupidez!! pic.twitter.com/ly0kJhQDT2 — Fátima Monterrosa (@fmonterrosa) August 4, 2020

Incluso, reprobó las acciones que dichos jóvenes tienen y de paso exhortó a la población cintalapaneca a no quedarse callada ante este tipo de hechos, para luego parafrasear a Leonardo Da Vinci: "Llegará un día en que los hombres como yo verán el asesinato de un animal como ahora ven el de un hombre".

"Verga dejen el gato, wey", les dice a los dos jóvenes otra persona que graba las escenas, mientras las carcajadas no paran. La misma persona que toma las imágenes, incita a su conocido, vestido de bermuda negra y camisa azul, a "echarse un baile" con el gato.

Animalistas y ciudadanía de #Cintalapa mostraron su indignación por los videos que circulan en donde se ve a jóvenes maltratando a un gato. Los denunciantes reprobaron las acciones y pidieron el apoyo de la ciudadanía para hacer conciencia acerca de estos actos y denunciarlos. pic.twitter.com/D3mmrKxB0O — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) August 4, 2020

El mismo joven persigue el animal hasta debajo de una camioneta, lo toma de las patas traseras y lo lanza con fuerza al menos 5 metros de distancia, para luego escuchar de nueva cuenta las carcajadas de sus compañeros, uno de ellos, quien también aparece en los videos, delgado, con el cabello pintado con mechones amarillos.

Hasta el momento, no existe en la entidad chiapaneca una ley que castigue con prisión a quienes maltraten animales; solo se habla de faltas administrativas. Incluso, existe una propuesta emanada de la sociedad civil para que haya un castigo ejemplar en casos como corridas de toros, peleas de gallos, entre otros.