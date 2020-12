Con una carta, madre de Zayra pide a AMLO ayuda para buscarla

OAXACA.- El temor a enfermar de covid-19 y morir sin saber qué pasó con su hija, además de dejar en el desamparo total a sus nietos, es lo que hasta el momento ha frenado a Leticia Loyola, madre de Zayra Leticia Morales, en su intención por plantarse frente a Palacio Nacional a montar guardia en busca de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es por ello que, a través de una carta, Leticia busca llegar hasta el presidente y solicitarle su intervención para la pronta localización de la joven, a quien desaparecieron el pasado 23 de octubre en Xochitlapilco, Huajuapan de León.

"Me encuentro destrozada, sigo sin saber de mi hija, las autoridades del estado de Oaxaca están actuando con lentitud, no sé en qué condiciones se encuentre mi hija. Yo quisiera acceder a la mañanera y platicar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y exponerle mi situación, sé que él puede ayudarme a encontrar a mi hija", expresó en una carta que busca hacer viral para que llegue al mandatario del país.

Y es que a pesar de que hay dos personas detenidas, en prisión preventiva en Tanivet, hasta el momento no se sabe del paradero de la joven madre de dos niños, además de que temen que ambas personas, quienes son hermanos, queden en libertad.

"He pensado en ir a plantarme allá afuera de Palacio Nacional hasta que me reciba, pero al ver las noticias del contagio, y el semáforo rojo, me da miedo, tengo temor de contagiarme porque estoy a cargo de mis dos nietecitos, tengo miedo de dejar en absoluta orfandad a mis nietos que necesitan de mí. Yo los estoy protegiendo, dándoles amor, cariño, protección, cuidándolos, los abrazo, duermo con ellos, por eso tengo miedo de contagiarme, pero ganas de ir a plantarme no me faltan", expresó Leticia Loyola confiando en que el mandatario federal llegue a enterarse de su petición.

Yo tuve el gusto de conocerlo cuando vino a su recorrido. Venía de Juxtlahuaca y llegó al hospital de Huajuapam. Estuve cerca, lo vi y sé que él me puede ayudar a encontrar a mi hija

Zayra Leticia había salido de su casa para cancelar una cena a dos casas de la suya y no regresó. Han pasado poco más de dos meses de aquello.

Han sido días de mucho dolor. En esta casa se vive tristeza, días de mucha angustia, de no poderla abrazar con siempre hacíamos en familia, unidos siempre. Para mí estos días no tienen sentido, no tienen sabor. Solo veo pasar los días. Hablo con mi hija: dónde estás? tus hijos te están esperando. Yo no quisiera que llegara el 31 de diciembre y 1 de enero, sin estar con ella

El 16 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGJEO), puso a disposición del juez de control a E. S. M. y J. C. S. M imputados por el delito de "desaparición por particulares", en perjuicio de Morales Loyola, de 29 años de edad.