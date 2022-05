Con un "usted disculpe" y $2 mil, dejan libre a chiapaneco confundido con migrante

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Octavio Roque Velázquez, joven originario de Chiapas que fue "confundido" con un migrante y detenido por el Instituto Nacional de Migración (INM), fue liberado luego de 53 horas.

Con un "usted disculpe" y dos mil pesos por el "desagravio", los padres del joven de 26 años pidieron la reparación del daño a su hijo, quien asegura haber sido torturado psicológicamente por miembros de la Guardia Nacional (GN).



Aquilio Roque Cruz, padre de Octavio, asegura que fue hasta que los medios de comunicación denunciaron el caso que una patrulla del INM fue por los padres del detenido hasta Cintalapa para llevarlos a Tuxtla para decirles que les entregarían a su hijo. Fue hasta la 1 de la mañana del martes que fue liberado.

Octavio señala que al ser bajado del autobús agentes de la Guardia Nacional lo insultaron y lo apartaron en una zona solitaria y le pidieron confesar ser "un coyote" que guiaba a migrantes.

Detalló que como su compañero de asiento era una persona presuntamente migrante por traer una credencial falsa, y él viajar sin alguna identificación, lo acusaron de también ser extranjero.

INM CONFUNDE A CHIAPANECO CON MIGRANTE

Un joven padre de familia que viajaba de esta ciudad capital hacia su pueblo natal, Cintalapa, Chiapas, fue detenido el sábado pasado por la noche por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), con el argumento de que no era mexicano porque no portaba credencial de elector, y por ello, además, lo trasladarían a una estación migratoria conocida como "La Mosca", ubicada en Chiapa de Corzo.

Este lunes, Aquilio Roque Cruz manifestó que ya acudió ante las autoridades del INM a quienes les presentó el acta de nacimiento, la CURP y certificados de estudio de su hijo Octavio Roque Velázquez, de 25 años de edad, para que lo liberaran, pero se lo negaron.

En entrevista, externó que esa instancia le exigió la identificación del INE, pues solo así lo dejarían en libertad, "me advirtieron que lo enviarían, primero, a la estación migratoria "Siglo XXI" de Tapachula, y luego lo dejarían en Guatemala, ¡pero si él no es de allá!".

Octavio, contó su progenitor, viajaba ese día a Coatzacoalcos, Veracruz, para visitar a su esposa y tres hijos, cuando los uniformados lo bajaron del camión de pasaje en la entrada de Tuxtla conocida como "La Pochota".

Mi hijo no es gente mala, es obrero, y trabaja en la actualidad conmigo en una obra, aquí en Cintalapa

DE REGRESO AL TERRUÑO

Don Aquilio rememoró que, desde hace años, radicaban en Bahía de Bandera, Nayarit, donde laboraban como familia, pero en abril de este año decidieron regresar a su pueblo. "Allá nos quedamos, y allá crecieron ellos (sus hijos)".

De hecho, afirmó, su hijo, cuyo nacimiento fue en Tuxtla Gutiérrez, contaba con una credencial del INE, pero de aquella entidad, sin embargo advirtió que la perdió y, por morosidad, no había acudido a un módulo de esa instancia para que se la reemplazaran.

Aunque confesó que hace unos minutos le llegó el rumor de que Octavio ya estaba libre, explicó que, a pesar de ello, interpondrá una denuncia en caso de que lo hayan golpeado.

Lo que le genera más incertidumbre, dijo, es que no tienen mucho dinero para movilizarse y, además, no le dieron la oportunidad de verlo ni de comunicarse con él. "Por eso quiero saber si le hicieron algo, no es un delincuente (...)".

















