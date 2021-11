Con tercera ola de contagios, BC alista regreso total a clases

TIJUANA.- En enero del próximo año regresan las clases presenciales al 100% en las aulas de todos los niveles en Baja California o al menos esa es la intención que tiene la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

TAMBIÉN LEE: Solo un estado mantiene semáforo naranja por covid; lo demás en verde

Porque todavía no saben cómo atenderán a estudiantes que no vuelvan por temor de los padres a un contagio de coronavirus, y la vacunación para menores de 18 años de edad no tiene un avance significativo.

"Ya los indicadores nos dicen que no son graves un regreso y creemos que el que sea oficial, el papá ya mande a sus hijos", comentó el secretario de educación en el estado, Gerardo Solís Benavidez.

Detalló que de los alrededor de 2,500 planteles, entre públicos y privados, 500 ya tienen clases presenciales con más de 120 mil estudiantes desde la apertura gradual que inició el 30 de agosto con 55 planteles y 21 mil estudiantes.

El objetivo en enero es abrir 1,500 edificios más y el resto tendrán que esperar porque se encuentran vandalizados y necesitan reparaciones, agregó.

Hasta la última semana, la Secretaría de Educación tenía registro de 48 contagios en las escuelas y más de 70 casos sospechosos.

Nada extraordinario hasta el momento. Se van a cuarentena y cuando cumplen su cuarentena les dan su alta, regresan a la escuela

Y aunque arriba del 80% de la población de 18 años de edad está vacunada, para adolescentes el escenario es otro.

De acuerdo con datos de la pasada administración estatal, en Baja California hay más de 600 mil jóvenes entre 12 y 17 años de edad, pero solo fueron vacunados 14,040 que tenían una comorbilidad, además de una cantidad menor mediante amparos.

Esa es la razón por la que estamos instrumentando las mesas de regreso a las clases (...) eso lo vamos a tratar: vacunación de alumnos y los que no decidan ir, ¿cómo los vamos a seguir atendiendo?

AUMENTO DE CONTAGIOS

Actualmente el estado atraviesa una tercera ola de contagios con más de 3,300 casos activos que lo tienen en semáforo epidemiológico naranja, mientras el resto del país se encuentra en verde.

La detección de positivos comenzó a subir desde principios de octubre y la escalada se prolongó con la entrada del invierno.

Ahora, tras la reapertura de la frontera para los viajes no esenciales al norte desde el 8 de noviembre, además de las compras de fin de año, la Secretaría de Salud está pidiendo a la población reforzar las medidas sanitarias frente al aumento en la movilidad.

"Afortunadamente, esta ola intensa de nuevos casos no ha dado motivo a que se nos saturen los hospitales, ni a que tengamos más pacientes intubados. Y afortunadamente tampoco muchos fallecimientos", afirmó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas.

El último reporte oficial de la Secretaría de Salud estatal fue de 39 decesos en 24 horas y 9,871 muertes acumuladas a causa del virus.





REGRESO EN LA UABC

En Baja California hay 1 millón 52 mil 690 estudiantes, de los que 840 mil 142 están en nivel básico y medio superior.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), tiene además 68 mil de los más de 149 mil jóvenes que cursan una carrera profesional en el estado, y el rector Daniel Valdez Delgadillo igual prepara el retorno 100% presencial.

Yo creo que en enero ya estaríamos listos. Depende mucho...híjole, quisiera poder adivinar cuándo la pandemia se nos va. Mexicali ha sido difícil porque tenemos cada vez más contagiados y eso dificulta muchísimo las cosas

Hoy solo tiene clases presenciales el 20% del estudiantado cuando los planes de la casa de estudios para este mes de noviembre eran tener al 50% en los salones, agregó.

Según las cifras del rector, el último reporte sobre los contagios de coronavirus en los campus fue de 19 casos confirmados entre estudiantes y docentes.

rst