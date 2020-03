Con "tendedero del acoso" alumnas de la Unach denuncian abuso sexual

Tuxtla Gutiérrez.- "El doctor Bernardo me dijo que si no me gustaba mi calificación, que podíamos arreglarlo en lo oscurito". Este mensaje mensaje es una de las tantas denuncias escritas en cartulinas y colocadas en el llamado "tendedero del acoso" en contra de maestros y estudiantes que molestan a alumnas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

De hecho, quienes empezaron a exhibir a los docentes acosadores fueron estudiantes de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la máxima casa de estudios de esta entidad sureña, quienes evidenciaron no sólo "propuestas indecorosas" o hasta tocamientos o frases obscenas, sino hasta el pago, en especie, a maestros para acreditar las materias.

Sin embargo, también se registran denuncias en la Facultad de Humanidades de la misma institución, e incluso se habla de un sujeto que ingresa al baño de mujeres para espiarlas. Ante esto, las autoridades de esa escuela ya tomaron medidas de seguridad más estrictas.

Pero los jóvenes educandos no se quedan atrás, pues hay carteles en donde también denuncian a quienes comparten fotografías, las famosas "packs": "El alumno Erick Orellana intercambia fotos (desnudas) de las compañeras de la Facultad (de Humanidades)", o también el siguiente: "El alumno Francisco Reyes acosa a las compañeras con comentarios incómodos".

Sin embargo, este tipo de casos en la Unach no son nuevos. El ejemplo más reciente, y que tuvo un "boom mediático", fue el del profesor Marco Antonio Chavarría, quien hace poco fue cesado de la Facultad de Humanidades por un comentario inapropiado vertido luego de la desaparición de una alumna. "Ha de estar intercambiado flujos", escribió el maestro en su cuenta de Facebook, lo que le costó su plaza.

En las paredes o "tendederos del acoso" también sobresalen mensajes como el siguiente: "El Dr. David nos pidió dinero al grupo para pasar su materia (y también USB´s)" o el de: "El Dr. Bernardo nos hizo comprarle un cañón de 9000 (sic)".

Mano dura a acosadores

Desde la entrada del rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa, se comenzaron a atender las denuncias no solo de alumnas acosadas, sino de maestras y trabajadoras administrativas y de limpieza de todas las facultades. Hasta el cierre del año pasado, la Unach había recibido casi un centenar de quejas, la mayoría contra maestros acosadores.

Según el gobierno federal, las denuncias de alumnas en contra de maestros por acoso sexual u hostigamiento en las escuelas, sobre todo en las del nivel superior, "subieron como la espuma" en los últimos tiempos. Comparado con el primer semestre de 2018, en el 2019 las quejas de este tipo aumentaron más del 50 por ciento en todo el país.

Tan grave es el asunto que, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Unach advierte que de cada 10 denuncias que recibe, el 70% proviene de mujeres, ya sea alumnas, académicas, administrativas o personal de limpieza.

Como se informó, el 24 de enero de 2019, el Congreso del Estado adicionó el artículo 238 BIS al Código Penal local para tipificar el acoso sexual en los espacios públicos, convirtiéndose así en una de las pocas entidades que penalizan dicha conducta.

Sobre los hechos más recientes, Enrique Pimentel González Pacheco, abogado general de la Unach, advirtió que no dejarán pasar este tipo de sucesos, tan es así que harán las investigaciones correspondientes y, de ser posible, acudirán ante la propia Fiscalía General del Estado (FGE), como lo han hecho en otros casos.

De acuerdo con él, las denuncias han tenido respuestas favorables, y prueba de ello es que han retirado de las aulas a por lo menos cinco catedráticos de diferentes facultades, como Medicina y Derecho, tras comprobarles las anomalías.

Lo que es lamentable, advierte, es la normalización de la violencia en las facultades de la Unach porque las denuncias de las estudiantes no prosperaron en un pasado reciente, lo que comprobaron, dice, cuando acudieron a las mismas a impartir pláticas en la materia.

"Cuando una alumna acude a la Defensoría, de inmediato le damos acompañamiento, se emite una medida cautelar, se separa al maestro señalado del grupo, y se hace una investigación; se le da garantía de audiencia para que se defienda de las acusaciones, y si hallamos evidencia, pasamos el caso a Asuntos Jurídicos y se le rescinde al académico", concluyó.