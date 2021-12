Con rifas y kermeses en EU, migrantes construyen caminos en México

Las comunidades de San Francisco Pacula, El Fraile y El Baile, en Hidalgo, estrenaron hace unos meses un camino de terracería que los interconecta y les permite transitar con mayor facilidad de sus comunidades a servicios de salud y otros. La buena noticia es que este camino fue financiado con dinero de comunidades migrantes de hidalguenses que radican en Estados Unidos ya que las autoridades municipales y estatales en México les negaron su apoyo.

Rifas, kermeses y donativos fueron algunas de las fuentes financieras que surgieron desde los estados norteamericanos de Texas, Florida, Alabama, Atlanta, Tennessee y Carolina que generaron el envío de dólares para que sus vecinos en Hidalgo pudieran abrir este camino. Hoy, se encuentra en condiciones de terracería pues aún falta colocar cercas, iluminación solar y, si bien les va, reunir dinero para verlo terminado con pavimento. Algunos donadores esperan venir a México a pasar las fiestas navideñas en Pacula y, de paso, conocer el resultado de su esfuerzo desde Estados Unidos.

"El inicio de esta carretera es un sueño para los vecinos de Pacula", relata en entrevista Arturo Chávez, presidente de la Federación de Hidalguenses en Texas, un grupo que busca apoyar a los migrantes de Hidalgo y sus familias.

"Cuando estas personas me contaron su historia les dije sí se puede; solo que nos va a costar y hay que trabajar, pero lo vamos a lograr. Sus caras cambiaron porque estaban muy tristes y en desaliento".

"Me decían que tenían más de 40 años planeándolo y siempre se quedaron a medias; se desanimaron porque las autoridades locales les ponían trabas y pretextos. Incluso cuando nosotros intentamos hacer las gestiones necesarias también nos topamos con trabas municipales, estatales y federales; te dicen que no se puede y que va a estar muy difícil".

Fernando Nava es uno de los protagonistas de esta historia. Hoy es trabajador de la construcción en Houston, Texas, y radica allá con su familia desde hace dos décadas; pero es originario de Pacula y afirma sentirse orgulloso de haber sido una de las fuentes de financiamiento para este camino que él no utilizará, pero que sí beneficiará amigos y familiares.

"San Francisco Pacula está alejado del camino principal a Zimapán. Para llegar a Pacula era necesario pasar por la mina La Negra, pero el camino es muy rústico, prácticamente un laberinto, era fácil perderse".

Aunque la minera abrió su camino, los vecinos debían esperar horas para pasar en caso de haber detonaciones; y cuando la mina quedó en desuso los caminos dejaron de tener mantenimiento.

"Los últimos años que pasé por ahí era malísimo, no podías pasar porque tenía piedras, te podías caer incluso en algunos huecos. Ahora con el proyecto nuevo se espera mejorar eso", dice. San Francisco Pacula, El Fraile y El Baile suman en promedio 2 mil 500 habitantes. En las dos primeras se estima un promedio de entre mil y mil 200 habitantes, cada una. Y la más pequeña es la tercera con un promedio de 50 viviendas con 200 personas.

"NO" DIJERON LAS AUTORIDADES

Se trata de 1.1 kilómetros en forma de "Y" para interconectar a las tres comunidades. Jorge Franco también reside en Houston, llegó en 1989 y es trabajador de la construcción. Como originario de Pacula no lo pensó dos veces para apoyar en el desarrollo de este nuevo camino que ahora es directo y evita a sus habitantes evitar dar vueltas en la zona.

En un principio se buscó que las 3 comunidades se organizaran para desarrollar el proyecto, pero por las diferencias entre ellas no lograron concretar nada. Tampoco quisieron aportar económicamente pues afirmaron que era responsabilidad de la autoridad municipal.

"Años atrás se metió solicitud a la presidencia municipal y aún así nunca tuvimos respuesta", resume don Jorge. Por eso cuando Arturo Chávez los animó a desarrollar el proyecto los migrantes hidalguenses entraron al quite.

"Las tres comunidades tienen derecho a tener un camino decente. Nuestra intención fue beneficiar a las tres comunidades sin importar si apoyaron o no. Desde un inicio acordamos que no habría menciones de partidos políticos ni nada, sino hacer una obra y hacer un bien en las tres comunidades sin importar a quién", agrega don Fernando.

DE DÓLAR EN DÓLAR

De una ciudad los paisanos mandaron cientos de dólares, en otras algunos miles. "Gracias a Dios nos fue bien con la venta y las rifas. La gente aportó su tiempo y talento, también los músicos e incluso personas que donaron comida para vender; otros colectaron dinero. Todo se metió en la obra. El 6 de junio hicimos una kermés aquí en Houston. Se rifó un generador, unas botas y casi al final alguien nos donó una freidora y también la rifamos", dice don Jorge. Hace poco les llegó una batidora también.

"Es que le platiqué a un amigo de Monterrey lo que estábamos haciendo, le enseñé videos y días después vino a mi casa. Se estacionó en el parqueadero, abrió su troca y dijo ten. Vi una caja, le pregunté que era. ´Es para que hagas una rifa y terminen su camino, me conmovió lo que están haciendo y ojalá haya más gente que le eche ganas y salgan adelante´, dijo. No me lo esperaba porque en veces dice uno ni los mismos del rancho hacen eso y mejor otra gente lo hace".

En un cuaderno él guarda la lista con los nombres de cada uno de los donadores. Tan solo Houston reunió un promedio de 8 mil dólares. Una parte del dinero se envió directamente al comité de obra que integraron los vecinos de las tres comunidades en Hidalgo. Y con otra parte se pagó desde Estados Unidos mano de obra y maquinaria. "Por trabajo hecho, trabajo pagado", afirma.

En el proyecto cuidaron que sólo se quitara el número de árboles necesario para no afectar la ecología. Cabe mencionar que algunos vecinos accedieron a compartir algunas partes de sus terrenos para abrir el camino.

Don Jorge recuerda que la lluvia impidió por momentos trabajar de manera continua; además, las máquinas se descompusieron por algunos días y eso retraso el trabajo. "Pero ahora ya vamos más para allá que para acá", dice.

Cuando las autoridades municipales de Hidalgo vieron que el camino iba en serio aparecieron en las comunidades para pedirles el proyecto y los planos correspondientes con el argumento de que querían apoyarlos con los trámites administrativos. Los vecinos del lugar se negaron; consideraron que al hacerlo corrían el riesgo de que la autoridad local se adjudicara el proyecto como propio.

"Nos faltan detallitos como el revestimiento, los mismos carros ya están pasando para que empiecen a compactar la tierra para que vaya amacizando. Faltan las cercas. Y si metemos una solicitud para que la autoridad nos apoye con el pavimento ¡No bueno! ¡Quién sabe hasta cuándo nos irán a decir! Pero después de esto, ya vimos que sí se puede".

Aunque todavía no ha sido inaugurado formalmente, solo esperan realizar los trámites correspondientes para registrar su obra ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En agosto don Fernando vino a la comunidad y transitó el camino en obra. "Ya fui y lo recorrí ¡Sentí muy bonito! Aunque a mí no me beneficia porque radico en Estados Unidos, conozco mucha gente que se beneficiará. Quizás después digan el señor Nava donó esto junto con otros ciudadanos". Y orgulloso recalca la palabra "hicimos": en plural.

Don Jorge no ha podido venir a Pacula. Esperaba poder hacerlo en Navidad, pero recién consiguió una obra para trabajar y no quiso pedir permiso para ausentarse. Pero viajará allá en cuanto le sea posible.

Arturo Chávez destaca que en esta historia las experiencias son muchas; y la primera es comprobar que una comunidad puede ser autónoma.

"Se puede cuando hay esfuerzo y voluntad. No necesariamente tenemos que estar esperanzados del gobierno para depender de los techos financieros que tienen. Cuando la autoridad vio que el camino ya estaba avanzado en 70% ahora sí, querían la documentación y la foto. Pero la gente no los dejó participar porque a ellos les costó. Acaban de pasar las elecciones y les reclamaron ´ustedes dijeron que nos iban a apoyar´. Para muchos fue un golpe duro ver que sus autoridades no les cumplieron".

¿FIN DE LA HISTORIA?

En Pacula la lista de obras sigue y sus migrantes confían en poder concretarlas con el apoyo económico de sus compañeros en Estados Unidos. Por ejemplo, Don Jorge se autodefine un firme creyente católico; y desde Houston organizó a amigos y compañeros para mandarle música –dos veces al año–, al Señor de la Salud, el patrono local.

La lista sigue. Construyeron ya una cisterna (23 metros de largo por 21 de ancho y 3 de altura) porque en la comunidad falta el agua en tiempos de sequía.

"Es una cisterna o pileta, no sé cómo le puedan llamar y necesitamos taparla. Queremos ver si la autoridad local, después de ver nuestro camino, se conmueve y no nos dejan solos porque necesitamos cubrirla para mantener limpia el agua".

Arturo Chávez remata: estas comunidades también carecen de drenaje y servicio telefónico. "Otro proyecto que tenemos es gestionar la colocación de una antena de celular para que puedan estar comunicados entre ellos"; una petición que tiene 2 años en trámite. También buscarán tener un centro de salud local porque no lo hay. "La gente ya vio que unidos podemos lograrlo. Si Dios quiere, continuaremos trabajando con los proyectos que tienen en mente".





