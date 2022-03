Con pruebas falsas, sentencian a Yonny a 31 años de cárcel

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Ana Lilia Portela Hernández, jueza de Control y Enjuiciamiento en Villaflores, Chiapas, dictó este martes sentencia condenatoria a Yonny Ronay Chacón González, por lo que tendrá que cumplir 31 años y seis meses de cárcel por los delitos de robo y homicidio; según las pruebas presentadas durante el juicio, el estudiante es inocente.

PUEDES LEER: Yonny: crónica de una sentencia "prefabricada" en Chiapas

Yonny fue sentenciado en septiembre pasado, pero sus abogados apelaron, por lo que se repuso la audiencia, en un hecho lleno de inconsistencias.

Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), lamentó las "trabas" con las que se han topado con el sistema de justicia local; prueba de ello, dijo, es que las audiencias fueron suspendidas en siete ocasiones, en un lapso de dos meses.

(Yonny Ronay Chacón González)

Basados en la carpeta de investigación y en las pruebas, afirmó que sin duda Yonny debió haber quedado en libertad. "Hubo una resolución sin fundamentos, no hay pruebas (sólidas que lo inculpen), o las pruebas que presentó la Fiscalía se contradicen, los peritos no estaban acreditados como peritos...".

Lo que ahora hizo la jueza en su resolución, agregó, es que introdujo hechos que no fueron probados en juicio, además, dejó en claro que solo hubo un testigo, mismo que, durante la audiencia, se contradijo con los propios peritos.

"Se violó completamente la imparcialidad, solo para limpiar la imagen de la Fiscalía (ante el cúmulo de errores)", aseveró Gómez, quien afirmó que lo que les queda es meter otra apelación y, si ésta no prospera, buscarán el amparo.

Mientras tanto, sostuvo que hay quejas presentadas ante las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, los relatores de Naciones Unidas e, incluso, se valorará interponer una queja en contra de la jueza ante el Consejo de la Judicatura "porque rompió completamente la imparcialidad".

DOBLE TORTURA

De acuerdo con una investigación de La Silla Rota, el estudiante fue detenido en 2019 de forma arbitraria por un delito que no cometió; luego, policías lo torturaron, pero a los pocos días quedó libre; sin embargo, fue reaprehendido por otro delito "inventado" y lo volvieron a golpear.

Primero, a Yonny y a otras personas las acusaron de robo con violencia de alrededor de 200 mil pesos y por el homicidio de Pablo Manga Maza, en la colonia Cristóbal Obregón, municipio de Villaflores, en la región Frailesca de la entidad chiapaneca.

Tras ser torturado, el joven, originario de Cintalapa, obtuvo su libertad el 15 de marzo de 2019, pues la autoridad, de acuerdo con el expediente de la carpeta de investigación 0048-101-2301-2019, argumentó que lo único que le hallaron fue una navaja multiusos, por lo que carecían de más elementos para mantenerlo encerrado.

A pesar de que le dieron su libertad, lo reaprehendieron porque esta vez lo acusaban de otro delito. Y como en la primera ocasión, los policías otra vez lo sometieron y golpearon.

Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) lo buscaba por haber sido testigo del delito de portación de arma de fuego, el cual fue cometido en un negocio de Tuxtla Gutiérrez el 24 de abril de 2019, cuando el joven estaba en la cárcel de Villaflores.

¿Y LA JUSTICIA?

En entrevista, Liliana Chacón, hermana de Yonny, lamentó que una vez más se compruebe que en la entidad la justicia les haya quedado a deber, al no realizar una investigación eficiente.

"Tenemos tristeza, coraje, impotencia, porque sabemos que no existe la justicia, no hay imparcialidad, no hay una justicia verdadera en Chiapas", manifestó la mujer quien, dijo, no perderá la fe hasta lograr la libertad de su hermano.

Apenas este lunes, Yonny redactó una carta que se hizo pública, en la que dejaba entrever la serie de inconsistencias en su caso. "Primero, afirmó, "en el contrainterrogatorio que le hizo mi licenciado a la víctima, dice haber hecho dos declaraciones diciendo que en una no me reconoce y en la otra ya. La víctima dice no conocerme por ningún rasgo facial (ojos, cejas, nariz, boca, mentón), sin embargo, miente porque me señala directamente".

En el mismo documento, el joven advirtió: "En el contrainterrogatorio hacia los peritos mencionan no tener cédula profesional, ni algo que los acredite como verdaderos peritos, por lo que entra en duda toda la situación, además de mencionar que uno de ellos entregó una mochila al hermano del occiso el día de los hechos, alterando el lugar de los hechos".

Pese a todas las pruebas a su favor y, además, las contradicciones de las autoridades, Yonny tendrá que enfrentar a la justicia por más de 30 años.





(djh)