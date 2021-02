Con otro indicador en rojo, cerramos comercios y servicios: El Bronco

MONTERREY.- En Nuevo León la gente no cede a la movilidad, por lo que la entidad está a punto de retroceder y cerrar negocios, advirtió el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

Lo anterior, luego de que el semáforo epidemiológico del estado marca tres rojos y un naranja, por lo que si la próxima semana suma otro rojo se cerrarán establecimientos.

"Continuamos con tres indicadores en color rojo, cuatro naranjas, tres verdes. En consecuencia, seguiremos como estábamos: no abriremos nada más y no cerramos nada más, Sin embargo, si llegamos a tener otro indicador en rojo, tendremos que cerrar comercios y servicios. Esto no es bueno para nadie, necesitamos reducir la movilidad para evitar más contagios, necesitamos reducir la movilidad", dijo.

En la videoconferencia semana semanal con los alcaldes del estado, acordaron según a los indicadores estatales de salud covid-19, que nos mantenemos tal cual estábamos la semana pasada.

La ocupación de camas para pacientes con covid-19 está en un 70%, indicativo de alto riesgo. Para contrarrestar y aumentar la capacidad, hemos crecido a mil 953 camas; ahora tenemos 559 camas de terapia intensiva, cuando la semana pasada teníamos 400

También les expuse que esta semana terminamos dos pisos del Hospital Metropolitano para ampliar las camas covid-19 y así estar en mejores condiciones en los indicadores. Seguimos buscando soluciones; no nos vamos a quedar en el “no se puede”.

El gobernador les solicitó el apoyo a los ediles porque hoy más que nunca se necesita de su solidaridad y esfuerzo para seguir trabajando.

Tenemos que ser más estrictos, nuestro sistema de salud es fuerte pero nuestros héroes están cansados; por ellos tenemos que mantener bajo control la propagación del virus; si bajamos la movilidad al máximo los fines de semana, pronto estaremos mejor en cuanto a contagios y hospitalizados, y así les daremos un respiro a nuestros doctores

En cuanto a ustedes, nuevoleoneses, es tiempo de demostrar que podemos salir de esta contingencia; reduzcamos la movilidad y sigamos las medidas de prevención. Estoy seguro de que si trabajamos juntos, demostraremos que somos más fuertes que este enemigo invisible

El semáforo que presentó el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, tiene en rojo los indicadores de promedio de contagios por día, de defunciones por día y de tasa de transmisión del coronavirus.

En anaranjado, cerca de llegar también a nivel de riesgo máximo, están la ocupación de camas para pacientes Covid-19, la ocupación de camas de terapia intensiva, el porcentaje de pruebas positivas y la comparación de casos de neumonía con relación a la misma semana del año pasado.

En las últimas 24 horas se registraron en la entidad 44 muertes a causa del covid-19, la cifra más alta en Nuevo León durante la pandemia. De tal forma suman en la entidad 899 defunciones a causa del coronavirus. En esta semana, por segunda ocasión se tuvo un día de 40 o más muertes por covid-19, al tener 41 el martes pasado.