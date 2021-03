Con mentiras y difamaciones pretenden dañar a Tamaulipas: Cabeza de Vaca

"Nosotros estamos a favor de las energías limpias y renovables, ellos no. Nosotros estamos a favor del federalismo, ellos no. Nosotros estamos a favor del respeto a la división de poderes y el respeto a la soberanía de los estados, ellos piensan diferente. Nosotros estamos a favor de apoyar a los sectores productivos. No hay otra fórmula".