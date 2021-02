Con mariachi y pastel, madre celebra cumpleaños de su hijo desaparecido desde 2011

Con pastel, bombones y mariachi fue el festejo de cumpleaños de Diego Armando Nieto Manuel, quién este 29 de enero cumplió 36 años. Pero no estuvo presente para celebrarlos porque está desaparecido desde el 2011.

Alma Griselda Nieto, madre de Diego, decidió festejar su nacimiento –por segundo año- en el Memorial de Víctimas, situado en la entrada principal a Palacio de Gobierno -sede oficial del Poder Ejecutivo- como una manera de decir: “te seguiré buscando”, refiere.

“A mi hijo le gustaba mucho el pastel y los bombones, eso no podía faltar en su cumple”, dice, mientras recuerda que el último de los cumpleaños que celebraron juntos fue cuando Diego cumplió 20 años.

"Fue algo sencillo y solo entre la familia más cercana y recuerdo que nos dijimos lo mucho que nos queríamos".

En la Ofrenda de Víctimas -donde está la fotografía de Diego- Alma colocó una tira de letras en las que se podía leer “Feliz Cumpleaños” y una mesa donde colocó pasteles, champurrado de chocolate y bombones.

Alma Griselda, mamá de Diego

La acompañaron algunos familiares de víctimas de asesinato, secuestro y desaparición, y también los mariachis que contrató para cantarle las mañanitas y la emotiva canción “Amor Eterno”.

“Pedí que tocarán Amor Eterno porque esa me llega, me gusta y así es mi amor por mi hijo”, dice la mujer que busca a su hijo desde 2011.

Diego, de ocupación plomero, vivía en la Unidad Morelos del municipio de Xochitepec con su esposa, su bebé de 3 años y una nena que venía en camino.

El sábado 13 de agosto por la mañana, salió de su casa para trabajar y desde entonces nunca regresó, tampoco se supo nada de él.

Alma se enteró por sus tías, ellas le contaron que la esposa de Diego les informó que no regresó a su casa y por eso presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General Estatal (PGJ), hoy Fiscalía General Estatal (FGE).

“Pero no hicieron nada”, dice.

Ella ha hecho de todo a lo largo de estos ocho años, recurrir a personas y autoridades que nunca imaginó y ni conocía, se articuló con colectivos y hasta participó en la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, convocada por el poeta Javier Sicilia.

Alma caminó en silencio desde la glorieta La Paloma de la Paz y hasta Palacio Nacional en Ciudad de México, recorrió 18 kilómetros “por mi hijo y en solidaridad de todas las familias que buscan a sus hijos y llegue hasta allá para decir que esto no es un show como dice Andrés Manuel López Obrador”, dice.

Búsqueda por un camino de omisiones

Desde que Alma supo de la desaparición de Diego, no ha quitado el dedo del renglón y como muchas víctimas en México -donde según cifras oficiales son más 300 mil personas asesinadas y 61 mil desaparecidas- se topó con innumerables omisiones y desdén des las autoridades.

“Le di seguimiento pero no hacían nada, cambio de MP (Ministerio Público) en MP y luego hasta hicieron perdidiza la carpeta, luego que fui a la Comisión de Derechos Humanos (del Estado de Morelos) le sacaron (emitieron) una recomendación a Marco Adame (exgobernador panista) y según la encontraron pero no estaba bien integrada”.

Memorial de Víctimas

Terminó el sexenio del panista Adame Castillo y llegó el ahora exgobernador Graco Ramírez que prometía ayudar a las víctimas y hacerles justicia.

“Con Graco lo mismo, nunca me ayudaron, nunca me hicieron caso y yo seguí insistiendo pero nada, ya ve lo que hizo con las fosas, las víctimas nunca le importamos”.

Ahora en la administración actual encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo las cosas siguen igual.

“La fiscalía (FGE que desde finales del 2018 adquirió su autonomía) no hace nada, no lo han buscado, por eso no lo han encontrado hasta hoy: ni vivo ni muerto”.

Y agregó: “Ha pasado un año y del gobierno (de Banco Bravo) no se sabe nada, dicen que hay voluntad pero nada más”.

Reapertura de la Fosa de Jojutla

Alma Griselda adelantó que en marzo podría concretarse la reapertura de las fosa de Jojutla y eso lo supo al participar en una reunión a puerta cerrada realizada el pasado martes con el secretario de gobierno, Pablo Ojeda; el fiscal general, Uriel Carmona Gándara y el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante.

Detalló que se acordó continuar con la exhumación de los restos humanos que se encuentran en una fosa localizada en el panteón de Jojutla.

Veremos si lo hacen, eso sería una oportunidad para todas las familias que seguimos buscando a nuestros seres queridos.





(Brenda Lugo)