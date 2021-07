"Con la vacunación estamos más cerca de la gente de Chiapas": Zoé Robledo

Había que ir más lejos para estar más cerca de la gente. Ese fue el encargo del Presidente López Obrador, quien conoce muy bien la complejidad de un estado multicultural, polilingüístico, donde el 60 por ciento del territorio es propiedad social. Había que superar la idea de que la gente no se quería vacunar, porque muchas veces lo que pasaba es que no se podían vacunar, porque representa un gasto en transportación o el descuido de las actividades productivas. En ese sentido, la vacuna ya no era gratuita