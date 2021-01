Con fiesta virtual demócratas en Jalisco, celebran llegada de Biden

GUADALAJARA.- En Ajijic, una de las localidades predilectas para ciudadanos estadounidenses que vienen a México a retirarse, los festejos por la llegada de un demócrata a la Casa Blanca, se prolongaron hasta muy noche.

Sin embargo, la celebración no fue en parques o en la Ribera del Lago a Chapala; fue virtual, pues está es una de las regiones de Jalisco más golpeadas por la Covid-19.

Al ser personas mayores de 60 años, los ciudadanos estadounidense que radican en este Pueblo Mágico salen poco a la calle y evitan ir a las tiendas departamentales ya que no los dejan ingresar a los establecimientos para realizar ningún tipo de compra.

En Ajijic, Jalisco, hay cerca de 20 mil ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos jubilados, muchos son simpatizantes del Partido Demócrata, en menor medida otros son simpatizantes del Partido Republicano y, coincidían en su decepción por el gobierno de Donald Trump.

Todos los martes de octubre del 2020, la sede The Lake Chapala Society Ajijic (asociación que apoya a ciudadanos del país vecino del norte), se miraba el desfile de estadounidenses que acudían a emitir, imprimir la boleta y elaborar el paquete para enviar sus votos a los estados de donde son oriundos o tuvieron su última residencia oficial.

Édgar López Vallejo, voice Chair for Media, Democrats Abroad Mexico Steering Committee Member Democrats Abroad Hispanic Caucus, señaló que con alegría festejaron este relevo en la presidencia de su país respetando todas las medidas de seguridad y prevención de contagios de Covid-19, todo de manera virtual.

"Nosotros estamos muy contentos de este cambio y esperamos que Joe Biden sea un presidente de más acción y menos confrontación".

"Los del miércoles fueron festejos a través del Zoom, hemos estados juntos y conectados", señaló.

Y, añadió; "se tuvo mucho cuidado de evitar reuniones de nuestros miembros y que no estuvieran expuestos, que cumplieran con su responsabilidad social de no esparcir más el virus, sí nos ha dado un poco de pena el no poder celebrar en personas".

"Estamos muy contentos de que que Biden asuma el mando del país ya que era penosa la forma en la que Donald Trump trataba a México, sino que también era muy injusta y nos ponía en una situación difícil aquí en México, porque mientras nosotros queremos a México y no sentimos la animadversión que Trump decía".