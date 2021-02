Con fianza de 15 mil pesos, juez libera a 8 expolicías presos por desaparición forzada

Xalapa, Ver. – Ocho expolicías procesados por la desaparición forzada y asesinato de un joven cordobés fueron liberados por un juez mediante un cambio de medida cautelar. Los imputados solo pagaron una garantía económica (fianza) de 15 mil pesos.



Los exoficiales liberados son: Francisco “N”, Patricio “N”, Misael “N”, Rubén “N”, Luis “N”, Martín “N”, Ra “N” y Ricardo “N”, acusados de la desaparición forzada y asesinato de Juan Arturo Méndez Alcántara, ocurrida el 21 de febrero de 2018.

La audiencia de revisión de medidas cautelares fue dirigida por el juez Florencio Hernández Espinoza, quien en 2014 liberó de manera polémica a siete oficiales acusados de la desaparición forzada de Gibrán Martíz Díaz, excantante de La Voz México, asesinado en enero de 2014.

Florencio Hernández, mediante la exhibición de una garantía económica (fianza) liberó a Abel Bravo Martínez, Uriel Pérez, Manuel Ortíz Alarcón, Mauricio Ramírez Santiago, José Luis Pérez Vela e Iván Cortés Espíritu y al comandante Felipe de Jesús López Domínguez, todos imputados por abuso de autoridad; delito que fue considerado “no grave” por el juez.

Marcela Alcántara Ojeda, madre de Juan Arturo Méndez Alcántara, asegura que hasta este 12 de abril fue notificada sobre la audiencia de revisión de medidas cautelares. Y lamentó la resolución del juez, a quien responsabilizó de cualquier hecho de violencia contra su familia.

“Yo estoy inconforme porque lo que pasó no tiene nombre. Yo no estoy de acuerdo en que esas personas vivan su proceso fuera del penal. Quién me garantiza mi seguridad. He sido acosada, seguida, y por quién más si yo nunca he tenido problemas con nadie”.

“Estas personas se atrevieron a quitarle la vida a mi hijo, se lo llevaron detenido y lo torturaron y lo mataron atado de pies y manos, aventándolo a un río. Yo como madre pido que el juicio siga para los ocho desde prisión, porque son como perros rabiosos, hay que tenerlos aislados”, dijo la madre a este medio.

De acuerdo con la declaración de dos testigos protegidos, Juan Arturo Méndez Alcántara, fue detenido desde el pasado 21 de febrero, en la avenida 21 del fraccionamiento Córdoba, por ocho policías a cargo de la patrulla SSP212948 y posteriormente traslado a la instalación a de Mando Único de la región centro Veracruz.

Tras una intensa búsqueda, el cadáver de Juan Arturo Méndez, fue hallado flotando en el río Blanco, a la altura de la comunidad Tenejapan de Mata, en el municipio de Omealca. Su cuerpo estaba maniatado y presentaba rasgos de tortura. Ese caso fue el primero de este tipo en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Policías serían liberados mediante estrategia de Arturo Bermúdez

En un caso similar al de Córdoba, Arturo Bermúdez recobró su libertad el 05 de diciembre de 2018 luego de que la juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez, en cumplimiento a un mandato federal, repuso el juicio y concluyó que la prisión preventiva oficiosa era excesiva para el exfuncionario.

En consecuencia, Sosa Jiménez instruyó que Bermúdez continuara su proceso desde casa; a cambio el exsecretario debería firmar de manera periódica en el penal de Pacho Viejo y exhibió una garantía económica de 1 millón de pesos.

Sobre la posibilidad de que los ocho detenidos corran con la misma fortuna que Bermúdez Zurita, Marcela Alcántara Ojeda advirtió “si algo me pasa a mí o a mi familia, nadie va a tener la culpa más que el juez Florencio Hernández Espinoza. A mí me mataron junto con mi hijo, viví diez días de infierno, de angustia buscándolo en la calle. Si existe la justicia en Veracruz la necesito para mi hijo”.

