Con dolor y una fotografía colgada al cuello familiares de desaparecidos realizan foro por la paz

Cd. Victoria, Tam.- Quizás son tantos los desaparecidos, los secuestrados los muertos que un foro no bastaba. Tanto es el dolor que no cabe en un solo espacio y se organizaron dos foros simultáneamente, en la capital de Tamaulipas, en los cuales el dolor por los más de seis mil 500 desaparecidos, hijos, e hijas, hermanos, hermanas, esposos, era la misma tristeza, impotencia de esas ropas negras y cabezas blancas.

Las organizaciones no gubernamentales de familiares de desaparecidos no se pusieron de acuerdo y cada quien, por su lado, organizaron su foro para decir lo que ya se sabe, lo que se siente.

Colectivos urgen a diputados crear Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos

Aquí y allá el reproche, reclamo era el mismo el inmovilismo de las autoridades para atender las denuncias de los desaparecidos, secuestrados la negligencia, incapacidad, incompetencia de la búsqueda.

Padres, hermanos, hijos haciendo la búsqueda escarbando en áreas rurales, casas abandonadas, preguntando y preguntando ¿lo visto? La foto colgada del cuello, cerca del corazón.

Ellas y ellos, unas y otros demandaron el regreso de la seguridad y la tranquilidad a Tamaulipas. Con la emoción reflejada por dentro clamaban el regreso de quienes se llevaron vivos.

“Hoy existen familias buscadoras de fosas y la normalización de la violencia es aterradora. Tenemos en un sitio buscando fosas más de un año. Hemos encontrado miles de restos óseos de desparecidos. Queremos un servicio nacional forense y le traigo una propuesta escrita. Las Procuradurías están rebasadas y ya no tienen espacio ni recursos para atender tantos casos”, decía una y otro con palabras atropelladas y entre sollozos.

“Nos hemos enfrentado a un mundo desconocido, nos dimos cuenta que buscar a una persona, era ir en contra de todo mundo, hasta de los gobiernos”, apuntó Juana Alicia.

También reclamaron que, en la búsqueda de los desparecidos, no este envuelto en el vaivén político, queremos que haya voluntad, no que se politice, añadieron.

Ahí andaban senadores y diputadas puestas y dispuestas para la fotografía.

A la vez demandaron un Comisionado Estatal de Búsqueda y para ello propusieron a Luis Salinas Rodríguez, hijo de la extinta activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.

Entre otras cosas, también se quejaron de que no hay atención a las víctimas del delito de que hay familias las cuales, al perder al padre, hermano, hijo se quedaron sin quien aportaba el sustento al hogar, otras que se quedaron sin nada al tener que entregar todo su patrimonio a los delincuentes para pagar el rescate de su familiar y luego encontrarlo muerto y otras se encuentran endeudas pues pidieron prestado para poder pagar el rescate.

Hechos iguales, pero nombres y fechas diferentes, pero la misma angustia, el mismo dolor, tristeza, impotencia, la misma historia. Desapariciones forzadas o “levantados” por la delincuencia el dolor es el mismo.

Era esa larga lista de nombres Daniel Hernández Caballero, Arturo Bernal Cedillo, Rocío Medina Montelongo, Francisco Arredondo Balboa, Edgar de Jesús Pérez Lira, Fidencio Santana Ayala, Raquel Gutiérrez Ruíz, Fátima Guadalupe Poot Sánchez, Juan De Dios Reyes Martínez, Brianda Guadalupe Reyes Martínez, Aldo Oliver Guerrero Medina y más y más nombres.

Al grito de “presente siempre”

A las madres, a los hijos, hermanas Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública reiteró que escuchar y gobernar de la mano de la ciudadanía y en este caso de aquellos que han padecido en carne propia los estragos de la violencia es y será siempre su compromiso. “Estoy consciente de la importancia que Tamaulipas tiene en el escenario nacional y en el tema que me toca encabezar. La corrupción y la falta de estado de derecho es parte del problema que debemos acabar”.

El profundo dolor y los momentos amargos sufridos por miles de personas, deben ser parte de la memoria, de la no normalización de la violencia y deben, como las propias víctimas lo han dicho, servir para que nadie más pase por lo que ellas han tenido que vivir, mencionó.

“La procuración de justicia y la seguridad son eslabones inseparables y los niveles de corrupción de las procuradurías son graves y tengan la certeza que vamos a trabajar por y con la gente en ello y en lo que nos han mencionado” sostuvo ante los familiares de las víctimas, Durazo Montaño.

A la vez mencionó: “El perdón es una decisión personalísima y no cancela el proceso de justicia que es responsabilidad del gobierno brindar. No están solo y las cosas van a cambiar, aunque no sea de un día para otro, lo que si cambiará de un día para otro es contar con un gobierno comprometido y cercano a la gente”.

Por su parte, Juan Manuel Mireles, líder de las Autodefensas de Michoacán, advirtió que ante la ola de violencia e inseguridad que priva en el país se ha perdido el estado de derecho en los estados de Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, y Tamaulipas estas perdido por completo el estado de derecho.

Recalcó que basta ya de ‘endiosar’ presidentes, gobernadores, alcaldes pues son ellos quienes se han apoderado no solo de los bienes de los ciudadanos, sino también de sus vidas en complicidad con la delincuencia y a la inversa pues políticos y delincuentes son los mismos.

El doctor Mireles exhortó a los tamaulipecos a movilizarse, protestar abandonar la actitud pasiva abriendo ojos y conciencia de lo que sucede y lastima a todos.

A los dos foros asistieron integrantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, el Colectivo Red de desaparecidos en Tamaulipas, la Asociación de Periodistas Desplazados, México, el Colectivo de familias unidas de Tamaulipas, Ciencia Forense Ciudadana, Buscando tus huellas con fe y esperanza, el Colectivo Jiménez, el Colectivo de familiares y amigos desaparecidos Tamaulipas, el Colectivo México Somos todos, el Colectivo de desaparecidos San Fernando, Justicia Tamaulipas, el Comité de Derechos humanos de Nuevo Laredo, Caminando por los ausentes de Tamaulipas, el Colectivo 21 de mayo, Voz y Unidad por nuestros Desaparecidos y Escuelas de Perdón y Reconciliación en Tamaulipas.

mvf