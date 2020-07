Con cubrebocas, niños con cáncer denuncian falta de medicamentos

OAXACA.- Decenas de niñas y niños que luchan contra el cáncer ahora enfrentan una batalla por conseguir medicamentos para la realización de sus quimioterapias. Usando sus cubrebocas como lienzos de protesta, además de pancartas, demandaron la asignación de recursos para la compra de insumos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Para llamar la atención sobre esta problemática, la asociación Con Causa inició en redes sociales una campaña de denuncia en la que las y los niños con fotografías y videos hacen patente esta grave situación.

"Hola, soy Alejandra, mamá de Belén y quiero decirles que no hay medicamentos oncológicos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña", expresa uno de los videos. En otra pancarta un niño expresa "Los niños queremos vivir".

Enrique Palacios Martínez, padre de familia de un paciente con cáncer, así como integrante del proyecto Con Causa, explicó que el desabasto de medicamentos también está agravado por la escasez con un consecuente incremento en los costos. Por ejemplo -expuso- la Daunorubicina, que tenía un precio de 400 pesos actualmente la encuentran en 7 mil, porque sólo se consigue importada.

Fue desde finales del año pasado cuando la escasez de medicamentos comenzó, tras una serie de acciones de protesta lograron un abasto del 80 por ciento. A mediados de año la problemática se reactivó y actualmente el abasto esta alrededor del 50 por ciento con medicamentos que llegan de manera intermitente, algunos ausentes desde hace semanas como lo es la vincristina de la cual requieren alrededor de 50 ampolletas por mes en el hospital.

"La vincristina lleva un buen rato que no llega al hospital y si lo hace son unas cuantas, lo que no alcanza para la cantidad de niños que son, a veces las dosis se acaban en un día y el que alcanzó, alcanzó, existen otro montón más que no están o que están intermitentes que obviamente no alcanzan para todo el universo de niños que hay que son bastantes", indicó.

Actualmente el Hospital de la Niñez atiende a 175 niñas y niños con quimioterapia de un total de 350 considerando quienes están en vigilancia.

A falta de quimios, hay pacientes que recayeron, con lo que sus posibilidades de sobrevivir se reducen a la mitad, pues tras la recaída las dosis deben de incrementarse con esquemas más agresivos, "pero sin medicina no hay posibilidad de que puedan mantenerse con vida", expuso.

Añadió que ahorita no sólo es la falta de dinero, es lo de menos, el problema es que no hay en donde comprar los medicamentos, las quimioterapias son medicamentos que no se encuentran en farmacias de cadena.

En la desesperación por conseguir el medicamento, muchas familias caen en estafas de personas que ofertan medicamentos a bajo costo pero al final terminan perdiendo su dinero.