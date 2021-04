"Con Corral la relación es sólo institucional": Juan Carlos Loera

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Con el gobernador Javier Corral la relación es sólo institucional, afirmó Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de la coalición Juntos haremos historia en Chihuahua, esto luego de que su contrincante declaró que querían entregar la gubernatura a Morena.

El candidato de Morena-Partido del Trabajo-Nueva Alianza se veía como pez en el agua en Ciudad Juárez. "Sí conozco el territorio", exclamó orgulloso durante su visita de campaña en la colonia Felipe Ángeles, al recordar que fue delegado del Bienestar y que también recorrió el estado por la labor que ha realizado para su partido.

La Silla Rota entrevistó al aspirante morenista durante su gira en Ciudad Juárez, primero en este recorrido y después de su reunión de trabajo con los miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo.

Alrededor de las 10:00 de la mañana, Loera de la Rosa llegó a la colonia Felipe Ángeles, que es una de las que tiene mayor índice de rezago en el municipio. Se acercó a los habitantes, a algunos los tomó del hombro mostrando cercanía y empatía, escuchó cuidadosamente sus peticiones y exigencias, las anotó y se comprometió a regresar para cumplirles si gana la gubernatura.

Aunque las encuestas lo colocan en segundo lugar, muy cerca de su principal opositora Maria Eugenia Campos (PAN), Loera de la Rosa dijo sentirse optimista porque él ve la aceptación de la gente durante sus recorridos.

Ante la dueña de un puesto de gorditas, el candidato se comprometió a que seguirá el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y estará sólo un día a la semana en Palacio de Gobierno y el resto de la semana va a recorrer el estado.

Señaló que la violencia que marcó al estado es uno de los temas que más le preocupa y que se dedicará a combatir las causas de este problema, ya que todo surgió por negligencia de los gobiernos anteriores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.

"Eso es lo que vamos a revertir, que la gente viva en condiciones de bienestar sabemos que el reto es complicado, pero vamos a dar los primeros pasos elevando los salarios", indicó el candidato, quien usaba una gorra roja para protegerse del rayo del sol, y un cubrebocas negro como medida de prevención contra la covid-19.

Loera de la Rosa aseguró que Chihuahua está listo para la Cuarta Transformación y que si gana la gubernatura va a romper con el mito de que están en contra de la industria privada, al recordar que él es empresario y lleva buena relación con los representantes de este sector.

Al calor de la elección, su contrincante señaló que Javier Corral quiere entregar el estado a Morena, pero ante esta situación, Loera de la Rosa afirmó que la relación con el actual gobernador es institucional, igual que la que hay con el presidente de la República.

Me siento optimista de ganar

P: Algunas encuestas señalan que hay un empate técnico, ¿se siente confiado de ganar la gubernatura?

R: Bueno, empate técnico según quien lo diga. Yo lo que tengo es la percepción de la gente en sus casas, porque me he dedicado a visitar miles de domicilios. Con las evidencias, tocando puertas, es que tenemos una gran preferencia y un gran reconocimiento, algo que ha hecho la Cuarta Transformación.

Yo represento a la Cuarta Transformación en Chihuahua, como candidato de la coalición Juntos haremos historia y no me confío, estoy optimista de este crecimiento que se ha tenido desde atrás, desde abajo, que se va a mantener la tendencia y va a ser la victoria del pueblo chihuahuense incuestionable.

P: Si gana, le quitaría un bastión importante al PAN, ¿está preparado Chihuahua para la Cuarta Transformación?

R: Desde luego que está preparada, hay que completar esta gran obra de la Cuarta Transformación, este avance que se ha dado en el reconocimiento al esfuerzo que hacen los trabajadores, las trabajadoras aquí en Ciudad Juárez, que es la que tiene al mayor producto interno bruto, la mayor población en el estado de Chihuahua, genera una gran cantidad de empleos y ha sido marginada Ciudad Juárez de las políticas de desarrollo estatal.

Está muy preparada para la Cuarta Transformación también en la Sierra Tarahumara, se ha hecho muy buen trabajo, hay que completar la obra desde abajo, desde políticas de corte local, desde estar cercano a la gente.

Voy a romper el mito de que la 4T está contra los empresarios

P: ¿Juan Carlos, en el sector público quiénes diría que son sus amigos que te acompañan en esta campaña?

R: Desde luego que los funcionarios públicos como tal están separados de la campaña. Tenemos una coincidencia muy importante con el presidente de la República, pero el presidente no se mete en esto.

A ver, las principales figuras que respaldan la campaña es el pueblo, hombres y mujeres, trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas. Ahora mismo estoy aquí en la Canaco, chicos, medianos y grandes, ellos son las principales figuras, las y los chihuahuenses que quieren que haya una verdadera transformación en el estado.

P: ¿En la iniciativa privada también ha encontrado respaldo?

R: Yo mismo soy de la iniciativa, yo soy empresario desde hace 25 años, hablo el mismo lenguaje que los empresarios, hablo el mismo lenguaje que quienes trabajan en la industria maquiladora porque soy ingeniero electromecánico, porque trabajé en la industria maquiladora.

Hablo el mismo lenguaje que las personas migrantes porque yo mismo he sido migrante he tenido mi trabajo en Estados Unidos, he viajado un montón por Estados Unidos, de hecho yo conocí México en Estados Unidos, lo conocí a través de los ojos, de la voz, del rostro de todos los mexicanos y mexicanas que están allá.

Entonces, desde luego yo comparto los proyectos, las propuestas del sector privado, me voy a encargar, como gobernador, de derribar el mito que existe de que la Cuarta Transformación está en contra de los empresarios, pues no, ahora más que nunca hay mejores condiciones para generar más ganancias y mejores negocios en México porque estamos desterrando la corrupción, porque hay condiciones equitativas, se desvincula el poder político del económico. En mi gobierno no va a haber funcionarios que estén haciendo negocios con el gobierno.

Pienso que recibiremos el estado con muchos pendientes

P: ¿Cómo va a combatir la corrupción, que es uno de los problemas principales en Chihuahua?

R: Para empezar, con el ejemplo, ese va a ser el primero, Vamos a tener una coincidencia con el presidente de la República de que nuestros principios van a ser no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. No voy a permitir que ningún funcionario del gobierno estatal no sea transparente, que no declare, no voy a permitir que estén haciendo negocios, que no haya conflicto de intereses entre quienes van a estar colaborando en mi gobierno.

P: ¿Cómo vas a lograr que el progreso llegue a todos, que es una de sus promesas de campaña?

R: Voy a ser vigilante, voy a ser equitativo, voy a gobernar desde el territorio, esta no es una campaña electoral únicamente, esta es una campaña para transformar al estado de Chihuahua y esta campaña va a durar mucho tiempo, porque voy a seguir visitando los hogares de las y los chihuahuenses para cerciorarme que las políticas públicas desde el gobierno del estado se estén ejecutando con transparencia, con igualdad, con justicia, con democracia.

Además, dentro de mi plan está incluido tener acercamientos con el gobierno federal que tienen mucho que ver con la manera en que trabaja el gobierno federal en el territorio.

P: ¿Ya tiene pensados algunos nombres para su gabinete?

R: No, desde luego que hay un equipo cercano que ha trabajado, que ha luchado por la democracia, que ha luchado por la justicia, que tiene un historial limpio, que no hay expedientes ahí que cuestionen su honorabilidad, su decoro, pero ya los daremos a conocer en su debido momento.

P: ¿Cómo es la relación con el gobernador Javier Corral y en qué condiciones cree que va a recibir Chihuahua si gana?

R: La relación ha sido institucional, en este momento, igual que con el presidente de la República, guardadas las proporciones, no hay ningún vínculo con ningún gobernante, con ningún funcionario, no es como en el pasado que se vinculaban.

Pero todavía se vinculan, yo he visto funcionarios del gobierno del estado, en los templetes de la candidata del PAN, eso no pasa con nosotros, nosotros no tenemos funcionarios, no necesitamos del gobierno y aunque sea de oposición o que tenga coincidencia, de Morena, con ninguno, no hay relación en este momento.

Yo pienso que vamos a recibir el estado con muchos pendientes, con una gran deuda pública, con las finanzas con muchísimos problemas, pero lo vamos a sacar adelante, ante estas adversidades lo vamos a superar los chihuahuenses con honestidad, con austeridad, con honorabilidad y con decoro.

