Con cigarros feos buscan en Guerrero aliviar migrañas, cólicos y otros dolores

CHILPANCINGO.- Los Cigarros feos nacieron en memoria de los 43 normalistas desaparecidos; fue una forma para que Biyu Marcos López cambiara también 43 malos hábitos. Ahora, los usa y comercializa para aliviar migrañas y cólicos; además de que ayudan a relajarse, para mejora la memoria y la digestión.

Estos cigarros artesanales se hacen a base de tabaco y yerbas, como la menta, el romero y el pericón.

Un reportaje de AmapolaPeriodismo, revela que el nacimiento de los Cigarros feos también fue como una manera de hacerle frente a las tabacaleras tradicionales, con un producto menos dañino para la salud y el ambiente.

POR LOS 43

Su creador cuenta que los Cigarros feos tienen su origen como una manera de continuar con una dinámica que se trazó, la de cuestionar y modificar 43 hábitos.

Biyu Marcos López narra que cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, él se sumó al movimiento de exigencia de la búsqueda y localización con vida de los estudiantes.

Fue entonces que decidió tomar el número 43 como un símbolo para modificar cosas de él y de su entorno.

Tenemos que crear 43 semillas de independencia, en cuestión sistemática, ya no tanto del estado o del gobierno, sino del sistema capitalista que envuelve todo esto que es la democracia mexicana. Esa fue la idea, se la platiqué a amigos cercanos y empecé con 43 hábitos, empezarlos a cuestionar y empezarlos a tratar de cambiar

Primero dejó de usar transporte público y comenzó a usar la bicicleta. Otra de las semillas que se planteó fue crear un espacio alternativo, no un café convencional, debía ser un espacio en el que se expresara el arte, libros, conocimientos. Así fue como nació Sita, sala de infusiones.

No es que haya cumplido los 43, estamos en proceso

Ya en Sita, en 2017, otro hábito personal que se cuestionó fue el fumar. Al día llegó a fumarse hasta 24 cigarros comerciales, lo cual ya le provocaba malestares físicos.

Pensó en dejar de fumar definitivamente, pero una de sus amigas, originaria de Xochistlahuaca, Costa Chica, le sugirió sustituir el tabaco comercial por tabaco natural. En esa zona de la Costa Chica es común la siembra de tabaco.

A Biyu le agradó la idea y de ahí surgieron los cigarros feos.

Ya con la idea de crear sus propios cigarros platicó con una amiga naturopata (quienes se dedican a la medicina alternativa) y ella le dijo que también se podía fumar la menta. Entonces ideó mezclar el tabaco con la menta, para restarle intensidad al sabor y al aroma, y comenzó a forjarlos.

–¿Alguna vez has tenido problemas por el aspecto de los cigarros?

En lo personal a mí sí, de hecho me corrieron de un bar conocido de la capital por estar fumando los cigarros, porque se acercó un amigo y me pidió, él los conoce y los fuma, porque sabe que es tabaco. En corto llega un mesero: retírate estás vendiendo droga. También recordó que otro de sus clientes le contó que después de pasar a comprarle unos cigarros se fue al zócalo de la ciudad y encendió, pero una policía se acercó para decirles que no lo podían hacer, porque pensó que era marihuana; le advirtió que lo detendría. Él le alegó que era tabaco en cigarros artesanales; la policía lo olió y lo dejó ir.

CARACTERÍSTICAS

Una de las características de los feos es que si lo dejas de fumar se apagan solos, pero un cigarro comercial, según Biyu, por el nivel de alquitrán que contiene, se mantiene encendido. El alquitrán es una sustancia química nociva que, según se sabe, es lo que pueda causar cáncer.

A diferencia de los Cigarros feos que, según su creador, podrían tener una función medicinal, por la combinación con otras yerbas que puede funcionar para algunos malestares. También, expuso, tienen funciones terapéuticas.

–¿Qué fines medicinales tienen?

La combinación de las plantas, me informé con una naturópata terapeuta, Tensis Lara, ella me dijo que la menta no tenía ningún problema de consumirla, quemada, ni el romero.

Le pregunté del romero porque a mí me encanta, y le dije me lo quiero fumar. Las plantas tienen mucho poder, el tabaco, la nicotina que es el activo del tabaco es bueno para las migrañas. La menta tiene múltiples beneficios, relajarte. El romero en la herbolaria es para cólicos, dolor de cabeza, para relajarte; para la memoria, digestión.

Los Cigarros feos también contienen pericón, una planta que tiene beneficios para la digestión y para la migraña, además de que es aromática. Biyu tiene en proceso experimental la combinación con lavanda y manzanilla.

Estos cigarros ya tienen su receta establecida; sí nos costó un poco. La cuestión es la estandarización, tú puedes mezclarlo en un platito, te sale bien, pero a ver ármate 200 gramos. Esa es la clave y secreto de los cigarros artesanales, la mezcla, cómo lo hacen





