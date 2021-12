Con aumento de asesinatos, crimen da la bienvenida a Samuel García en NL

MONTERREY.- Los homicidios y ataques directos han vuelto a Nuevo León, pareciera que vuelven los tiempos álgidos de la crisis de inseguridad que se vivió en el gobierno de Rodrigo Medina y que obligó a limpiar todas las policías locales y crear Fuerza Civil.

Hace apenas unos días, un hombre armado llegó a ejecutar a un individuo al poniente de la ciudad en un car wash; otra persona ligada al huachicol también fue asesinada en una barbería de San Pedro Garza García.

A dos meses que concluyó el sexenio de Jaime Rodríguez y de que inició el de Samuel García, que asumió el 4 de octubre, así como del arranque de los alcaldes, el 30 de septiembre, hay más casos como el del niño de dos años asesinado en un ataque a su familia. Son seis hechos violentos en una semana en espacios públicos.

Frente a cientos de personas, un hombre fue ejecutado en una plaza comercial y dos más en San Pedro.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, reconoce que se vive una nueva ola de inseguridad y de violencia en todo el Estado.

"Los altercados que se han dado claramente son un escalamiento de temas de grupos criminales, no son hechos aislados".

Dice que con la policía local colabora con las autoridades estatales y federales para coadyuvar con el sistema de vigilancia y mitigar a los grupos criminales de más alto calado en la Ciudad.

Colosio enumera irregularidades encontradas al inicio de su administración: "de las 4 mil cámaras instaladas en todo el municipio, funcionan mil 693; de mil 056 radiofrecuencias, solo sirven 156.

Tampoco existe un enlace con el C5 por carecer de una conexión de fibra óptica entre los centros de comando municipal y estatal; en cuanto a botones de pánico en negocios solo hay tres operando.

FALSO OPTIMISMO

En medio de una crisis de inseguridad que se agrava en Nuevo León, a dos meses que inició el Gobierno de Samuel García, el Fiscal General de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, mostró optimismo porque noviembre fue un mes en que hubo una reducción de homicidios.

En su optimismo revela que hace tres años, en julio de 2018, el estado tuvo el mes donde se cometieron menos homicidios con 37.

Al final de la administración anterior, durante agosto, agrega, se registraron 110 homicidios, 96 en septiembre y 79 en octubre.

Sin embargo, el 2021 se enfila a ser el de más homicidios en los últimos cinco años.

Datos de la propia Fiscalía de Justicia indican que, al contabilizar los 48 homicidios en noviembre, en lo que va del año, se han registrado 961. En 2017 hubo 825 homicidios, 956 en 2019 y 914 en 2020.

Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública estatal, tiene otra óptica y reconoce que hay un incremento en los niveles de inseguridad, pero considera prematuro hacer un diagnóstico.

Acepta una racha de ataques directos: "Llevamos ya muchos incidentes, creo que 27, de los cuales seis o siete han sido de muy alto impacto. Todos son de alto impacto, pero seis o siete han sido muy, muy complicados, que con justa razón inquietan a la comunidad y nos preocupan mucho".

Fasci anunció el despliegue de cerca de mil 500 efectivos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Civil como parte de un acuerdo con la Federación y los vecinos Coahuila y Tamaulipas .

Se acordó desplegar 500 elementos militares y de la Guardia en el área metropolitana de Monterrey; enviar otros mil efectivos, que incluyen unos 300 estatales, a 23 bases de operación mixta que funcionarán en las fronteras estatales, e implementar un operativo en carreteras.

"Va a haber cerca de mil elementos cubriendo las brechas, porque de los homicidios en los tres Estados, siete de cada 10 tienen que ver con el crimen organizado de una u otra manera", aclara el titular de Seguridad Pública.

LOS CÁRTELES QUE OPERAN EN LA ENTIDAD

En Nuevo León operan los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, de Sinaloa, una célula de los Beltrán Leyva y Cártel del Noreste, revelaron autoridades de Seguridad Pública estatal.

Para el comisario de Fuerza Civil, Jorge Fernando Garza, que reveló los nombres de los grupos criminales, al Cártel del Noreste en el norte y sur de Monterrey, se atribuyen la mayoría de los homicidios.

Garza minimizó este viernes el tema de la droga, porque su consumo no es problema, sino que generan violencia estas personas.

"El consumo es una cuestión de salud, pero aquí es un tema de violencia que ellos quieren cobrar, quieren justiciar (sic), quieren ser jueces, partes y toda en una cuestión que no deben hacerlo, para eso existe Gobierno, pero en este caso generan violencia, matan gente".

Con el funcionario coincide el secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci quien recalca que las drogas como quiera pasan porque el consumo sigue por todos lados.

Y agrega que parte de la guerra que existe en los límites de Nuevo León y Tamaulipas es por el control de migrantes más que el paso y la venta de droga.

"Parte de esa guerra entre cárteles aquí en lo que se llama la frontera chica con Tamaulipas, pegado con Nuevo León, más que por drogas es por el tráfico de personas y el huachicol", asume Fasci.

En San Pedro Garza García, un municipio presuntamente blindado las ejecuciones se han disparado en plena vía pública, y el Comisario Jorge Fernando Garza dice que ahí opera una celular de los Beltrán Leyva.

En ese sentido, el secretario de Seguridad Pública atribuye el problema a las células locales en la zona metropolitana de Monterrey, en donde están mejor armados que hace una década.

Ambos funcionarios hablaron en la semanal rueda de prensa de parte de esa autoridad.

EXIGEN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

A su vez, el PRI y el PAN a través de sus dirigentes José Luis Garza Ochoa y Hernán Salinas, respectivamente, y diputados locales y federales, por separado piden a Samuel García eche a andar la estrategia de seguridad y temen que la escalada de violencia alcance los niveles de entre 2009 y 2011.

El gobernador Samuel García, a finales de octubre, anunció la refundación de Fuerza Civil, el Acuerdo para la Seguridad en su sexenio para alcanzar 7 mil 500 policías estatales e inversión de 750 millones de pesos, que incluye mejores prestaciones sociales a los agentes y armamento.

El Acuerdo de Seguridad también fue firmado por los empresarios, que muestran preocupación por la escalada de violencia.

Aldo Fasci dice que en territorio de Nuevo León operan 16 grupos delictivos, que, aunque no se están peleando entre ellos, no se puede cerrar los ojos ante esta situación, pero rechaza identificarlos para no darles publicidad.

"No vemos en este momento, en este momento insisto, no vemos que vaya a haber balaceras que pongan en riesgo a la población", añadió Fasci, aunque sí mostró preocupación.

"Quiero agradecerles la información y sobre todo felicitarlos porque en septiembre andábamos por ahí de los 96 al mes, y luego en octubre bajamos a 79, y si todo sale bien el día de hoy vamos a cerrar por debajo de 50", expresó a su vez el Gobernador Samuel García, al conocer que noviembre fue el más bajo en ejecuciones.

