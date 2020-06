Con 7 años de edad, Jefferson venció al covid-19

Con tos, fiebre y dificultades para respirar, Jefferson, de tan solo siete años de edad, tenía la mayoría de los síntomas de coronavirus (covid-19). Era miércoles 27 de mayo.

Por ello, sus papás decidieron llevarlo al Hospital General de Zona No. 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Bahía de Banderas, Nayarit.

En el hospital Jefferson fue diagnosticado con covid-19 y una fuerte neumonía producto del virus.

En consecuencia, el menor de siete años permaneció en la clínica, donde estuvo en camas de hospitalización general, por suerte, no tuvo que ser enviado a terapia intensiva.

Así, el niño se convertía en el primer paciente pediátrico por covid-19 del hospital nayarita del IMSS.

Jefferson pasó dos semanas en el hospital del IMSS, donde evolucionó de manera satisfactoria.

Por ello, este 9 de junio, el menor de siete años fue dado de alta, abandonó el hospital en medio de aplausos y porras por parte del personal de salud.

El menor y sus padres recibieron indicaciones muy precisas de los cuidados con los que deberán continuar en casa.

Además, se le hará un seguimiento en casa por el servicio de epidemiología, para evaluarlo hasta su recuperación total.

El caso de Jefferson fue dado a conocer a través de las redes sociales del propio Seguro Social.

"Estoy muy agradecida con todo el personal de la clínica 33 de Bahía de Banderas, desde la limpieza, enfermeros, pediatras. Yo estoy muy agradecida con todos, porque lo que hicieron por mi hijo me llega al corazón", dijo la madre del menor tras ser dado de alta

Y añadió: "Él es mi vida, no tengo palabras, quien es mamá me entiende. Cada palabra que le decían a mi hijo, porque él me dijo que lo trataban muy bien".

En México se registran, hasta el 8 de mayo, 120 mil 102 casos acumulados de covid-19 de los cuales 18 mil 416 son activos y 88 mil 217 se han recuperado.

De estos contagios reportados, mil 178 son niños menores de nueve años, de los cuales sólo 309 casos fueron hospitalizados, lo que representa uno de cada cuatro niños contagiados por covid-19.

Lamentablemente, 14 mil 53 personas han fallecido, de las cuales 28 son menores de nueve años, es decir, sólo el 2.3% de los niños contagiados de covid-19 han muerto por el virus.