Comunidad LGBTTTIQ+ protesta por reconocimiento a exgobernador de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ se manifestaron esta noche frente al Ayuntamiento de esta ciudad capital, luego de que la administración que encabeza el alcalde morenista Carlos Morales Vázquez le otorgara a Patrocinio González Garrido, exgobernador de Chiapas, la Medalla al Mérito Ciudadano "Joaquín Miguel Gutiérrez".

Tras colocar mantas con mensajes de consigna y la bandera de la diversidad sexual alrededor de las vallas metálicas y un cerco de elementos policiacos que custodiaban la alcaldía, reclamaron a la actual administración el haber reconocido a quien, durante su mandato, se caracterizó por "ordenar el asesinato no solo de personas de la comunidad gay, sino de periodistas, activistas, líderes sociales, taxistas, entre otros".

Teresa Olvera, en representación de al menos una veintena de organizaciones de la diversidad sexual, recordó que, entre 1990 y 1993, fueron documentadas "graves violaciones a los derechos humanos", e incluso, dijo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 113/93 por las continuas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias registradas en ese periodo.

Además, le dejó en claro al actual presidente municipal de Tuxtla que el reconocimiento que entrega "también lleva impunidad porque los asesinatos ordenados desde la cúpula del Ejecutivo estatal, a cargo de Patrocinio González, carecieron de consecuencias legales y, por el contrario, hoy lo premias y aplaudes desde un gobierno de izquierda que dice luchar contra la impunidad".

Durante la manifestación, los inconformes exclamaban, al unísono, algunas consignas como: "¡Patrocinio, asesino!", "Ni enfermos, ni criminales, simplemente homosexuales", "No que no, sí que sí, ya volvimos a salir" y "No hay libertad política, si no hay libertad sexual".

Entre otras acciones, le prendieron fuego a la frase en papel: "Memorias trans", y a unas flores que adornaban un vestido rojo, un cráneo y unas zapatillas que simulaban a una de las muertas trans durante esos tiempos.

De acuerdo con los integrantes del Colectivo Red Abierta, Una Mano Amiga en la Lucha contra el VIH-Sida, Colectivo de Mujeres "Rosas Luxemburgo", entre otras, durante el mandato de González Garrido fueron ejecutadas cerca de 50 integrantes de su comunidad, la mayoría personas trans.

En el año 2018, cuando el Congreso del estado le otorgó un reconocimiento al mismo exEjecutivo estatal por su lucha en la conservación de la guacamaya roja y su Parque "Aluxes", ubicado en Palenque, la misma comunidad LGBTTTIQ+ le recriminó los asesinatos e inclusive lo llamó "Latrocinio". De igual forma, protestaron a las afueras de ese inmueble legislativo.

Horas antes de que el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez le entregara este miércoles el reconocimiento al mencionado personaje, Adriana Guillén, regidora priísta, posteó un mensaje en su cuenta de Twitter: "En apego a mis convicciones, he decidido no asistir al evento al que fui convocada en mi calidad de regidora, para la entrega de la Medalla en honor al Mérito Ciudadano ´Joaquín Miguel Gutiérrez´, hoy a las 19:00 horas".

En el evento estuvo el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

