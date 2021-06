"Compré fentanilo de buena fe para pacientes; ahora me acusan de narcotráfico"

GUERRERO.- Ante el desabasto de medicamentos por la pandemia, una cirujana anestesióloga del Hospital General de Iguala del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que además trabaja en el sector privado se vio obligada a comprar vía internet anestésicos, entre ellos fentanilo, por lo que ahora es acusada de delitos contra la salud.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la doctora Marisa Brito Brito, comenta que el pedido lo hizo a una persona de Guasave, Sinaloa, quien le envió el paquete, incluidas cuatro cajas de fentanilo; la cual nunca llegó.



Brito aclaró que el pedido no lo hizo a nombre del IMSS, sino al suyo propio, ya que también trabaja en clínicas privadas de Iguala, Guerrero, esto ante desabasto medicamentos.

La anestesióloga detalló que contactó a quien le vendió los anestésicos a través de un grupo de anestesiólogos que hay a nivel nacional, quien se los envió a través de paquetería; sin embargo, estos fueron retenidos en San Luis Potosí.





''Yo hice una compra de buena fe, para ayudar a mis pacientes, para ayudar a quitarles el dolor antes de una intervención'', dijo Brito.

Tras la retención del medicamento en San Luis Potosí y por los cuales Brito pagó 8 mil 400 pesos, la Fiscalía General de Guerrero acudió a mi casa para preguntarle sobre el paquete, explicó que era para uso médico y le mostró su cédula profesional.

''La persona que viene de la fiscalía me comenta, no se preocupe, no hay ningún problema, usted con esto comprueba que no hay ningún problema"; sin embargo, el 11 de mayo recibió un oficio en el que aparece como imputada por delitos contra la salud.

Ante la acusación, la anestesióloga entregó diversas cartas de recomendación entre las que se encuentra una del diputado federal, Manuel Huerta, y varios médicos de alto prestigio, para verificar que ha tenido una trayectoria transparente.

La doctora Brito goza de libertad, pero el próximo 22 de junio tendrá una audiencia vía Zoom que se realizará en San Luis Potosí donde el juez determinará si es vinculada a proceso por delitos contra la salud, en caso de que la sentencia proceda la médico será encarcelada y tendría que cumplir una pena de 10 a 25 años.





