"Competí con 900 niños y obtuve el 2do lugar"; los niños hidalguenses que contendieron en China

PACHUCA.- El pasado 19 de julio se realizó el Campeonato Internacional de Cálculo Mental en la ciudad de Foshán, China, donde cinco niños y niñas hidalguenses ganaron los primeros lugares de las pruebas.

"Yo como en tres y algo (minutos), muy bien, estuve muy contenta porque fui a representar a mi país y a mi estado, competí con 900 niños y yo obtuve el segundo lugar" contó María José Gutiérrez, ganadora del campeonato, en entrevista con Noticieros Televisa.

Indonesia, Uzbekistán, México, India, Rusia, Camboya, Portugal, Bangladesh, Panamá, España, China, Irlanda, Croacia, Malasia, Ecuador y Filipinas son los 16 países de los cuales los participantes son originarios.

Yo estaba segura que iba a ganar un primer lugar, pero gané tercero y de todos modos me sentí feliz, muy feliz por mi esfuerzo" confesó Allison Vargas, quien representó a Hidalgo en el campeonato.

La competencia duró 5 minutos, el tiempo límite que tienen los participantes para realizar un total de 70 operaciones; por la rapidez mental que tiene ahora se les llama "niños calculadora", ellos se enfrentaron a 900 niños y niñas.

"Me gustó competir y hacer una prueba, que tal vez algunos de mis amigos de la escuela no lo pueden hacer, pero me gustó mucho hacer la porque es un método de otro país" platicó Santiago Hernández.

Por su parte el padre de María José expresó que "siempre ha sido una niña muy apegada a sus retos, compitió con bastantes niños, todos ellos capaces de obtener un primer lugar, más sabemos el compromiso que ella tenía antes de partir de México".

Es una niña bastantes critica, analítica, entonces ve la vida desde otra perspectiva" refirió la madre de Allison, quien dijo congratularse del esfuerzo de su hija.

