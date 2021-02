¿Cómo vive un 10 de mayo una candidata a gobernadora?

No vengo de familia de políticos, vengo de abajo y a base de trabajo y esfuerzo me he podido superar. De hecho, estudié la carrera (arquitectura) ya grande, cuando mi hija estaba en sexto año de primaria fue cuando decidí entrar a la universidad. Soy mujer de trabajo, me encanta mi trabajo y entró a la política porque ya me habían insistido mucho un año antes y no quise, porque soy ese tipo de personas que tienen esa mala imagen de los políticos, siempre dices: político ratero".